Medellín se echa al hombro tres obras claves para metro de la 80

La Alcaldía de Medellín avanza a toda máquina para iniciar con los trabajos de tres intercambios viales claves para la entrada en operación del metro ligero de la 80.
En una apuesta que implicará recursos por más de $570.120 millones, el Distrito se echó al hombro la construcción de las tres intervenciones viales más cuantiosas complementarias a esa futura línea de transporte masivo, que a pesar de ser indispensables, no habían quedado cobijadas en el contrato financiado con recursos de la Nación.
Además del puente a la altura del sector de Rinconcito Ecuatoriano, cuya gestión predial ya venía avanzando desde el gobierno pasado, la administración distrital ya también arrancó con la gestión predial de la segunda fase del intercambio vial ubicado en la intersección de la Avenida 80 con la calle San Juan y con la del intercambio vial de la intersección vial entre la Avenida 80 y la Carrera 70, en inmediaciones del Centro Comercial Arkadia.