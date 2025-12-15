Despegaron las obras en Primavera Norte: proyecto avanza para quedar listo en 2027

Con un frente de más de 128 obreros, ya arrancaron los trabajos de Primavera Norte (antes Parques del Río Norte). Tras hacer una visita al sitio de la obra, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que el complejo ya tiene un avance general del 3% y concentra sus esfuerzos en resolver un punto crítico a la altura del río Medellín y adecuar los terrenos en los que se levantarán varios de los edificios más importantes. Le puede interesar: Parques del Río Norte necesitó $14.000 millones para encarrilarse “Primero estamos estabilizando el punto crítico en el río Medellín y preparando el terreno donde estará el recreo cultural con estudio de Music Lab. Hay 128 personas trabajando en el proyecto, muchos de esta zona; en total se han generado más de 600 empleos, $216.000 millones bien invertidos con total transparencia”, expresó el mandatario distrital.

Los trabajos de Primavera Norte, ubicados en los alrededores de la estación Acevedo del metro, forman parte de una de las inversiones más robustas en materia de espacio público en la ciudad.

En la zona hay 128 obreros, que por ahora priorizan la construcción de un muro de contención sobre el río Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Aunque el proyecto tiene más de cinco años, durante el cambio de gobierno en 2024, la Alcaldía reveló que el complejo estaba en riesgo crítico por cuenta de un déficit financiero y problemas contractuales. Lea también: Biblioteca España ya tiene empresa para sus obras finales En este último componente, la Secretaría de Infraestructura señaló que el proyecto, pese a su magnitud, se empaquetó en un contrato que incluía otras obras como el intercambio vial del sector de Rinconcito Ecuatoriano, Carabobo Norte, entre otros.

Para acabar de ajustar, en terreno algunos de los pocos trabajos que habían alcanzado a iniciarse tenían problemas en permisos y diseños, como fue el caso de unas coberturas en quebradas.

No obstante, el cabo suelto más grave fue un muro de contención pendiente de más de 300 metros que tenía que levantarse en el río Medellín para salvaguardar la integridad del parque y que no se incluyó en el presupuesto inicial. Siga leyendo: Metroplús: 20 años de espera en el sur de Medellín y el Aburrá y apenas rodaría en 2027 En este contexto, el inicio de esos trabajos aparece como un avance significativo para el proyecto, dado que despejan uno de los componentes más problemáticos de la obra.