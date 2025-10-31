Esta es la historia de la pequeña ocelote que fue separada de su madre y hoy busca volver a su hogar en los bosques de Antioquia

Una ocelote, de aproximadamente 4 meses, está luchando por volver a su hábitat. El pequeño ejemplar de tan solo 1,7 kilos fue dejado en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre del Área Metropolitana por una persona que manifestó haberla obtenido de unos conocidos.

Según la autoridad ambiental, la ocelote fue separada de su madre, posiblemente por cazadores. El testimonio de quien la entregó detalla que la felina llegó a sus manos desde un territorio con antecedentes de caza de fauna silvestre, ya que estos animales son considerados por las personas como una amenaza para los animales de granja.

Lea más: Policía rescató 64 animales en condiciones de vulnerabilidad en la plaza Minorista

Durante su valoración, el equipo médico veterinario le diagnosticó a la felina una leve conjuntivitis en su ojo izquierdo y un cuadro de diarrea moderada, posiblemente causado por el estrés del cautiverio.