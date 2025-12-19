x

Ocensa, filial de Ecopetrol, realiza despidos masivos en plenas fiestas navideñas

La compañía informó sobre el despido sin brindar mayores explicaciones. Eso, pese manejar altos márgenes de rentabilidad este año.

    Ocensa está realizando despidos masivos. FOTO TOMADA DE OCENSA
El Colombiano
hace 24 minutos
bookmark

Ocensa, una de las filiales de Ecopetrol y operadora del oleoducto central de Colombia, le amargó la Navidad a varios sus trabajadores. La compañía dejó sin empleos a 18 personas de distintas áreas y degradó a otros cargos, afectando salarios y condiciones laborales.

La denuncia la hizo en la emisora W Radio, el periodista Daniel Coronell, quien explicó que los despidos llaman la atención porque Ocensa registra márgenes de rentabilidad superiores al 80%, un nivel excepcional incluso frente a grandes multinacionales.

Aun así, las decisiones se tomaron sin anunciar un plan que garantice la continuidad de la operación ni medidas para mitigar el impacto laboral. Tampoco se ha visto una reacción del Ministerio del Trabajo frente a la situación.

A la preocupación por los despidos se suma la falta de transparencia. La empresa hace poco enfrentó un escándalo. No respondió dentro de los plazos legales un derecho de petición que indagaba por las razones de la reestructuración y por un contrato tecnológico de 400.000 millones de pesos, y aplazó su respuesta hasta el 31 de diciembre de 2025.

En desarrollo...

