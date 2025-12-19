Ocensa, filial de Ecopetrol, realiza despidos masivos en plenas fiestas navideñas

Ocensa, una de las filiales de Ecopetrol y operadora del oleoducto central de Colombia, le amargó la Navidad a varios sus trabajadores. La compañía dejó sin empleos a 18 personas de distintas áreas y degradó a otros cargos, afectando salarios y condiciones laborales.

La denuncia la hizo en la emisora W Radio, el periodista Daniel Coronell, quien explicó que los despidos llaman la atención porque Ocensa registra márgenes de rentabilidad superiores al 80%, un nivel excepcional incluso frente a grandes multinacionales.