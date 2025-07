Para este año ya no sería: reapertura de la vía entre Medellín y el Eje Cafetero en el Sinifaná se demoraría ocho meses

Luego de firmar el acuerdo de inicio de obras, la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) anunció que los trabajos para restablecer el tráfico vehicular en el sector crítico del Sinifaná ya no demorarán cuatro meses, sino ocho, debido a las complicadas labores que hay que realizar en el sector donde se presentó la pérdida de banca el pasado 13 de junio.

Según informaron desde la concesión, la idea es que con estos recursos y en ese periodo de tiempo se ejecuten trabajos como la estabilización del talud, la implementación de sistemas de drenaje, la construcción de diques en la quebrada contigua y el tratamiento de taludes en la parte superior del corredor.

Las intervenciones se harán en el tramo entre La Siria y la pendiente Sinifaná, un tramo de un kilómetro completo de vía, aunque la caída de banca que tiene sin paso esta vía solo afectó 150 metros, pero, según los estudios, es obligatorio hacerlo ante el riesgo de que, si queda faltando algo, pueda presentarse otra situación.

Mauricio Millán, gerente de la concesión, había asegurado que los trabajos que ellos van a realizar no abarcan la problemática de fondo, pero sí una parte clave de la situación, teniendo en cuenta que el tramo afectado no lo operan ellos, sino la Agencia Nacional de Infraestructura, que lo había recibido en marzo de este año.

Sin embargo, debido a que este punto es clave para enlazar Pacífico 1 y 2, que sí son de esta concesión, hubo una negociación para que Covipacífico asumiera los trabajos, al menos los más básicos, para restablecer el paso.

“Desde la concesionaria pudimos hacer algunas actividades, como manejar un poco el cauce de la quebrada para que el problema no siguiera aumentándose, pero en este momento estamos a la expectativa de que la ANI avance en la asignación de los recursos para poder a empezar ya las obras que permitan la reconexión de la movilidad y unas obras de una envergadura importante que permitan que esa socavación se mitigue un poco”, explicó Millán.

Pero esto no significa que durante los ocho meses que demoren los trabajos no va a poder pasar sino maquinaria de la concesión. La idea es que mientras van avanzando las obras, se puedan ir haciendo reaperturas restringidas, siempre y cuando esto no comprometa ni a las obras ni a los conductores que usan este corredor.