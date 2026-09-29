Octavio Muñoz y Johan Ríos lideraron la primera victoria de Paisas en la Liga Profesional ante Caribbean

Paisas arrancó con victoria su camino en la Liga Profesional de Baloncesto 2026-2, con un contundente 85-57 ante Caribbean Storm, en el Iván de Bedout.

Luego de un primer tiempo en el que se fueron en blanco en varias llegadas y lanzamientos desde los tres puntos, cayendo 14-17 parcialmente, el técnico (e), Luis Fernando Lopera, llamó al orden a sus dirigidos, a los que les pidió mayor intensidad y juego colectivo.

Así, empezó la remontada que contó también con los antioqueños Octavio Muñoz y Johan Ríos inspirados. El primero lideró los puntos con 16 unidades; mientras que el segundo fue el mejor del partido con 10 puntos y con 13 rebotes. De esta manera, Paisas ganó los otros tres periodos de juego con parciales de 31-14, 24-13 y 16-13, para ganar el juego 85-57.

El cuadro antioqueño jugó desde el inicio con David Ojeda, Michael Jackson, Andrés Millán, Octavio Muñoz y Lenyon Galeano. Durante el juego también sumaron minutos Steven Sanabria, Johan Ríos, Yeimerson Hoyos y el estadounidense Braelen Bridges.

Este martes, el cuadro antioqueño regresa al Iván de Bedout para el segundo duelo, a las 8:30 de la noche, por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Al final del compromiso, Octavio Muñoz, quien regresaba al equipo de su casa, tras su paso por Caimanes, mencionó que “fuimos intensos en la defensa, hicimos lo que nos pidió el profe, que era rotar el balón, jugar en equipo para buscar la victoria y lo logramos, esperamos que este martes sea igual y podamos sumar otro triunfo en casa, con nuestra gente”.

Paisas logró controlar al rival con el juego y la marca en zona, teniendo a varios jugadores con buenos promedios de puntos como Octavio Muñoz, que se reportó con 16, David Ojeda, que alcanzó 15, y Michael Jackson (14).

En las estadísticas del juego, Paisas tuvo un 62% de efectividad en los lanzamientos de dos puntos, 50% en los tiros libres, 34% en los lanzamientos de tres puntos. También se registraron 19 asistencias, 14 rebotes ofensivos y 31 defensivos, superando ampliamente al rival, que tuvo su mejor porcentaje en los tiros libres con una efectividad del 58%.

Hay que recordar que la Liga será disputada por ocho equipos: Piratas y Capitanes que tendrán como sede Bogotá, Toros y Caribbean (Cali), Sabios (Manizales), Motilones (Cúcuta), Caimanes del Llano (Villavicencio) y Paisas (Medellín).

Además, el quinteto de Paisas, que será dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini, tiene también un evento internacional; se trata de la Liga Sudamericana, que se disputará en Brasil. Allí en su grupo están los quintetos de Flamengo, Defensor Sporting y Oberá Club.

Los duelos de Paisas están programados así: 23 de octubre ante el anfitrión Flamengo, al día siguiente ante Defensor Sporting y el 25 contra Oberá. Los dos primeros avanzarán a los octavos de final.