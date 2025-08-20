Ocultaron el cuerpo de su amigo por más de un año para seguir cobrando su pensión en EE. UU.

Una pareja residente en Lakewood, un suburbio al oeste de Denver (Colorado), fue arrestada tras descubrirse que mantuvo oculto el cadáver de su amigo durante un año y medio para seguir recibiendo sus beneficios de la Seguridad Social.

Según la orden de arresto difundida esta semana, James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, escondieron el cuerpo de James Francis O’Neill, de 64 años, quien habría muerto entre el 10 y el 20 de diciembre de 2023 mientras dormía. La autopsia aún no determina con certeza la causa de su fallecimiento.

El hallazgo se produjo el pasado 3 de julio, cuando detectives de Lakewood ingresaron al apartamento de la pareja con una orden judicial. El cuerpo de O’Neill estaba debajo de un colchón inflable en el dormitorio. Los investigadores encontraron que los ocho perros chihuahuas de los acusados habían mordido los restos humanos.