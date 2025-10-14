Final feliz: Odie, el perro rescatado hace 10 años de las vías del metro en Medellín, por fin encontró una familia

Con tanta noticia triste a nivel general, con tantos casos de maltrato animal que hacen hervir la sangre, esta noticia hay que celebrarla por todo lo alto, porque lo vale.
Odie, un perrito criollo rescatado de las vías del metro hace 10 años y que desde entonces había envejecido silenciosa y pacientemente en el Centro de Bienestar La Perla, por primera vez en su vida tiene una familia. Su historia la publicó EL COLOMBIANO en julio de 2025. Pues a Odie la vida le cambió para siempre hace dos meses.
Odie llegó a La Perla el 27 de octubre de 2015. Tenía dos años aproximadamente. Llegó a La Perla luego de que la Policía Ambiental fuera alertada de que el perrito estaba deambulando por las vías del metro. El perrito criollo estaba desorientado, se le veían los huesos, tenía una pata delantera vuelta añicos y heridas y laceraciones por todo el cuerpo, además de estar infestado de pulgas y garrapatas. Pero siempre fue tranquilo, con la mirada tímida y baja agradecía todo lo que hicieran por él.
En La Perla su recuperación fue lenta. Lo bautizaron Odie, por nobleza y discreta alegría, como el sufrido orejón amigo de Garfield. Después de esterilizarlo, comenzaron un largo tratamiento que luego tuvieron que realizar nuevamente en varias ocasiones para curarlo de enfermedades respiratorias, periodontales, de una otitis agresiva. Pero siempre enfrentó los tratamientos con tranquilidad y los superó todos. Y así pasaron los años hasta convertirse en un perro anciano con problemas osteoarticulares propios de su edad. Pero salvo esos achaques controlables con medicina y controles, es un perrito aliviado.