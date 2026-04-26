Así es la odisea de los trasplantados que sobreviven sin medicamentos en Antioquia

Alba Élida Toro y Javier Correa son pacientes trasplantados de riñón; ella hace nueve años y él hace 7; ambos también son afiliados a la Nueva EPS y los dos, igualmente, comparten la incertidumbre diaria de pensar en que el órgano que recibieron les empiece a fallar debido a que llevan muchos meses sin que les den los medicamentos que requieren.
Gloria Cecilia Calle, la directora ejecutiva de la Fundación Nacional de Trasplantados asegura que en cuatro décadas que tiene de existencia la entidad este es el momento más dramático que han vivido los afiliados por la falta de una atención oportuna de algunas entidades de salud, pero de manera mayoritaria, de la Nueva EPS.