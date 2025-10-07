Un muerto y un campamento incautado en ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia

Un presunto integrante de la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo fue dado de baja en medio de un operativo de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, Bajo Cauca antioqueño.
Además, de acuerdo con la fuerza pública, en el operativo se dio “la incautación de abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones”.
El hecho se registró en la vereda San José de Génova, jurisdicción del municipio de Valdivia. Entre los elementos hallados en el lugar se encontraron ocho fusiles, 29 proveedores, y más de 2000 cartuchos de diferentes calibres.
Adicionalmente, fueron incautadas prendas y artículos de uso privativo de las Fuerzas Militares, como 11 guerreras, 10 pantalones tipo camaleón, 24 buzos tácticos, 12 equipos de campaña, 8 chalecos, 9 cintelas, 3 bolsos de asalto y 6 sudaderas, entre otros elementos.