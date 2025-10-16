¡Contratación inmediata! Empresas abren más de 9.000 vacantes en diversos roles y sectores del país

Para quienes están buscando trabajo con urgencia hay más de 9.000 ofertas que en las últimas horas abrieron varias empresas para cubrir las demandas del último trimestre del año. Por ende, los procesos de contratación son ágiles.
Estas ofertas están disponibles a través de la plataforma de Magneto Empleos, que además cuenta con más de 177.000 ofertas laborales en todo el país, solo requiere inscribirse en este enlace para aplicar de manera gratuita.
Entre las ciudades que más buscan talento urgente se encuentran Bogotá con más de 2.600, Medellín con más de 1.000, Cali con más de 500 y Barranquilla con 200.
