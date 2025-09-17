S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

La aguja del empleo sigue moviéndose y una de las empresas con mayor trayectoria en contratación temporal está ampliando su equipo. S&A Servicios y Asesorías SAS BIC anunció que tiene más de 400 ofertas de empleo activas en varias ciudades del país, dirigidas a personas interesadas en trabajar de manera presencial. Esta empresa, con 46 años de experiencia en atracción de talento humano, es un aliado estratégico para cientos de empresas en Colombia, pues se encarga de ofrecer soluciones de contratación flexible mediante el envío de trabajadores en misión, un modelo que permite cubrir necesidades inmediatas de personal mientras conecta a los candidatos con nuevas oportunidades. Le puede interesar: Empleo sin experiencia: así puede aplicar a más de 50.000 ofertas laborales en Colombia

Sectores en los que están las vacantes de S&A

Sus vacantes actuales se concentran en sectores como: Ventas: se requieren asesores comerciales hasta representantes de ventas en diferentes regiones. Producción, operarios y manufactura: cargos en plantas y líneas de producción para quienes buscan estabilidad y aprendizaje en el sector industrial. Servicio al cliente: posiciones para apoyar la atención y el soporte en empresas aliadas. La mayoría de estos empleos son contratos por obra o labor y requieren disponibilidad para trabajar de forma presencial.

Ofertas laborales más destacadas en S&A

Asistente de calidad - sector alimentos Itagüí

Salario: $ 1.795.000 a $ 2.000.000. Requisitos: - Experiencia mínima de 1 año en producción de alimentos o en manejo de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado. - Residencia preferiblemente en Itagüí o zonas cercanas para facilidad de desplazamiento. Responsabilidades: - Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad en el proceso productivo. - Realizar controles y registros según los estándares del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). - Apoyar en la supervisión de procesos de producción para asegurar la correcta manipulación de los alimentos. - Reportar no conformidades y proponer acciones de mejora. - Colaborar con otros departamentos para mantener altos estándares de calidad en todos los productos. Aplique aquí.

Impulsadora - Manizales

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000. Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses en ventas de mostrador o productos alimenticios. - Conocimiento o experiencia en servicio al cliente. - Preferiblemente haber trabajado con alimentos no perecederos. - Disponibilidad para laborar fines de semana y festivos. Responsabilidades: - Realizar tasajeo de pollo y organizar el producto en cuartos fríos y vitrinas. - Brindar servicio al cliente y apoyar en ventas. - Apoyar en labores operativas, incluyendo la rotación de productos e inventarios. - Mantener el aseo general del lugar de trabajo para garantizar la inocuidad y presentación del área. Envíe la hoja de vida aquí.

Técnico De Mantenimiento Civil - Centro Comercial - Solo Técnicos Culminados en Medellín y Valle de Aburrá

Requisitos: - Formación: Técnico o tecnólogo en obras civiles, o carreras afines. - Experiencia amplia como técnico de obra civil en grandes superficies, fábricas, centros comerciales u hospitales. - Conocimientos sólidos en: Obra blanca. Obra gris. Plomería. Instalación de enchapes. - Disponibilidad para laborar en turnos rotativos y fines de semana. Responsabilidades: - Ejecutar trabajos de obra civil para el mantenimiento de las instalaciones del centro comercial. - Realizar reparaciones y mejoras en obra blanca y obra gris. - Llevar a cabo tareas de plomería e instalación de enchapes según las necesidades de mantenimiento. - Velar por el correcto estado de las áreas comunes, garantizando seguridad y calidad en los acabados. - Apoyar en otras funciones operativas relacionadas con el mantenimiento civil del centro comercial. Conozca más detalles aquí.

Técnico de soporte y reparación electrónica - Medellin

Salario: $ 2.550.000 a $ 2.750.000. Requisitos: - Formación: técnico o tecnólogo en electrónica. - Conocimientos en seguridad electrónica, sistemas básicos y electrotecnia. - Experiencia mínima de un año en funciones similares. - Habilidad para trabajar con precisión, atención al detalle y buen manejo de herramientas de laboratorio. Responsabilidades: - Realizar valoraciones y reparaciones de equipos electrónicos, como tarjetas electrónicas, cámaras de vigilancia, alarmas, televisores y equipos afines. - Usar y mantener correctamente las herramientas de diagnóstico y reparación, como multímetros y estaciones de calor, entre otros. - Garantizar la calidad en cada reparación y contribuir al buen funcionamiento de los productos de seguridad. - Apoyar en la identificación de fallas y proponer soluciones técnicas eficientes. Postúlese ahora mismo acá.

