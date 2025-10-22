x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Grandes marcas anunciaron convocatorias para fin de año: Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley buscan talento y así puede aplicar

Asesores comerciales, vendedores, cajeros, meseros y supernumerarios son algunos de los perfiles más solicitados en las nuevas ofertas laborales disponibles en el país.

  • Las vacantes están dirigidas a talento con o sin experiencia para trabajar durante la temporada. FOTO: GETTY
    Las vacantes están dirigidas a talento con o sin experiencia para trabajar durante la temporada. FOTO: GETTY
  • Bogotá y Medellín concentran el mayor volumen de vacantes de temporada en retail y servicios. FOTO: GETTY
    Bogotá y Medellín concentran el mayor volumen de vacantes de temporada en retail y servicios. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 24 minutos
bookmark

Para la temporada de fin de año, varias compañías de retail y servicio en Colombia han puesto en marcha procesos de contratación a gran escala, con roles como asesores comerciales, vendedores, cajeros, meseros y supernumerarios entre los más demandados. Las vacantes están distribuidas por todo el país, con especial foco en ciudades como Bogotá, Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Entre las empresas que han anunciado estas convocatorias figuran Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley. Aunque cada marca publica sus propias condiciones, el común denominador es la apertura de contratos temporales o de temporada para reforzar sus operaciones durante el cierre del año, cuando la demanda de personal en ventas, atención al cliente y operaciones de tienda se incrementa.

Le puede interesar: Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad, ¿cómo puede aplicar?

Perfiles más solicitados para fin de año

Los perfiles más solicitados son:

- Asesores comerciales: atención al cliente, ventas en tienda o punto de venta.

- Vendedores: promoción de productos, cumplimiento de metas de venta.

- Cajeros: manejo de caja, atención en caja.

- Meseros (en marcas con servicio de restaurante o afines).

- Supernumerarios: personal de apoyo operativo en tiendas, refuerzos temporales.

Estas vacantes representan una oportunidad para personas que buscan empleo temporal o de temporada, y pueden servir también como puerta de entrada a posiciones permanentes. Según estadísticas recientes, plataformas como Magneto Empleos están listando miles de vacantes para personas sin experiencia o con poca experiencia, lo que amplía el abanico de candidatos potenciales.

Lea más: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Ofertas laborales más destacadas para fin de año

Bogotá y Medellín concentran el mayor volumen de vacantes de temporada en retail y servicios. FOTO: GETTY
Bogotá y Medellín concentran el mayor volumen de vacantes de temporada en retail y servicios. FOTO: GETTY

Almacenista, temporada fin de año Rifle - Medellín

Salario: 1.423.500.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.

- Disponibilidad para laborar en horarios de centro comercial.

Responsabilidades:

- Recibir, controlar y organizar la mercancía en el punto de venta, garantizando su correcta disposición. Entre sus funciones estarán: realizar inventarios, clasificar y codificar los productos, y mantener el orden en el área de almacenamiento.

Aplique aquí.

Asesor Financiero - temporada fin de año - Bello

Salario: $1.423.500.

Responsabilidades:

Serás el encargado de promocionar y ofrecer nuestros medios de pago (créditos en tienda) para que los clientes puedan llevarse sus productos favoritos de forma fácil, rápida

Requisitos:

- Pasión por el servicio al cliente y habilidades para conectar con las personas.

- Enfoque comercial y actitud proactiva.

- Bachillerato completo.

- Ser mayor de edad.

- Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

- Capacidad para escuchar, asesorar y generar confianza en cada interacción.

Postúlese acá.

Asesor Comercial - Temporada fin de año - Medellín y resto de Valle de Aburrá

Salario: 1.423.500.

Requisitos:

Título de bachiller.

¡No necesitas experiencia! Solo las ganas de aprender y brindar un excelente servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.

Responsabilidades:

- Ofrecer una experiencia de compra increíble a nuestros clientes.

- Contribuir al cumplimiento de las metas de la tienda junto a un equipo motivado.

- Representar el estilo y la esencia de nuestras marcas.

Envíe la hoja de vida.

Supernumerario Medellín - temporada fin de año

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que nuestras clientas vivan la mejor experiencia de moda.

- Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.

Requisitos:

- No necesitas experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.

- Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.

- Tenemos vacantes en todos los centros comerciales del Valle de Aburrá.

- Te asignaremos la tienda más cercana a tu casa o con mejor facilidad de transporte.

Conozca más detalles.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?

Para quienes deseen aspirar a estas vacantes, el proceso en Magneto Empleos es bastante sencillo:

1- Ingresar al sitio web de Magneto Empleos (o la app si está disponible).

2- Crear un perfil de usuario: registrar datos personales, formación académica, experiencia laboral y hoja de vida (CV) actualizada.

3- Usar el buscador para filtrar vacantes por ciudad (Bogotá, Medellín, Valle de Aburrá, entre otras), por rol (asesor comercial, vendedor, cajero, mesero, supernumerario) y por empresa (Rifle, Naf Naf, Homecenter, Kalley).

4- Revisar los requisitos de cada vacante: muchas requieren bachillerato completo, disponibilidad para horarios de tienda, fines de semana o festivos, y en algunos casos experiencia mínima.

5- Hacer clic en “Aplicar” o “Postular” en la vacante de interés; algunas pueden requerir cargar la hoja de vida y adjuntar foto o certificaciones.

6- Esperar confirmación del proceso: Magneto normalmente muestra que la candidatura ha sido recibida y la empresa contactará para siguientes etapas.

Es importante no pagar dinero en ningún proceso de selección, ya que Magneto y sus empresas aliadas no solicitan dinero a los postulantes.

Además, mantener actualizado el perfil, mostrar disponibilidad para trabajar en temporada, y estar preparado para la rapidez del proceso, puede aumentar las posibilidades de éxito.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida