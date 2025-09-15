Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar

Las áreas con mayor necesidad de personal:

- Ventas. - Servicio al cliente y afines. - Administración y oficina. - Bodega, logística y transporte. Espacio para principiantes y amantes de la flexibilidad Si apenas está dando sus primeros pasos en el mundo laboral, esta es una excelente noticia: 43.000 vacantes no requieren experiencia previa, lo que abre posibilidades para jóvenes recién graduados, estudiantes o personas que quieren cambiar de sector. Además, para quienes prefieren equilibrar su vida personal y profesional, hay más de 3.000 puestos híbridos o remotos, ideales para quienes buscan flexibilidad en su jornada. Le puede interesar: Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores

Ofertas laborales destacadas de la semana

Agente Call Center Bilingüe en Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Mantener comunicación constante y efectiva con los clientes.

- Coordinar con instituciones como hospitales y compañías de seguros.

- Manejar un gran número de casos de manera efectiva.

- Organizar y priorizar tareas según su importancia y urgencia.

- Gestionar la programación de terapias físicas y seguimiento con los clientes.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Excelente inglés hablado y escrito.

- Capacidad para trabajar bajo presión.

- Adaptabilidad a cambios frecuentes.

- Manejo de información sensible y confidencial.

Jefe de Tienda / Supervisor de Tienda Guarne

Salario: $ 2.800.000 a $ 3.176.000. Funciones principales: Brindar atención al cliente con calidad y amabilidad. Administrar y custodiar el dinero de las ventas. Surtir, organizar y exhibir mercancía en la estantería. - Asegurar el control operativo y la calidad de productos y procesos. - Mantener orden y limpieza en la tienda. - Realizar control de inventarios. - Liderar, capacitar y motivar al equipo de trabajo. - Manejo de indicadores de gestión. - Programación de turnos y elaboración de pedidos. Requisitos: - Experiencia mínima de 1 año como Jefe de Tienda, Supervisor, Coordinador o Líder en retail, supermercados o comercio. - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos (con un día de descanso entre semana). Postúlese en este enlace.

Promotor de ventas - Cali

Salario: $ 1.456.000. Funciones: - Asesorar de manera integral al cliente en el punto de venta - Cumplir el presupuesto sell in de ventas para la categoría a cargo - Garantizar que la exhibición se encuentre marcada con los flejes, precios y piezas publicitarias actualizadas, limpia y las planimetrías implementadas de acuerdo con cada punto de venta. - Actualización de ambientes y exhibiciones Requisitos: - Bachiller preferiblemente Técnico en ventas o afines. - Experiencia: Mínima de 1 año en una sola empresa como promotor o vendedor. Conozca más detalles aquí.

Analista de selección masiva - Medellín

Salario: $ 2.400.000 a $ 2.600.000. Responsabilidades: - Realizar procesos de selección individuales y grupales. - Implementar modelos de competencias para evaluar candidatos. - Gestionar y fortalecer la marca empleadora para atraer talento. - Coordinar assessment centers para evaluar habilidades de los candidatos. - Colaborar con equipos internos para identificar necesidades de contratación. Requerimientos: - Título profesional en Psicología. - Mínimo dos años de experiencia como analista de selección o similar. - Manejo intermedio de Excel. Envíe su hoja de vida.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?

1- Entre al portal Magneto Empleos. 2- Use el buscador para filtrar por ciudad, sector o modalidad (presencial, híbrida o remota). 3- Lea los detalles de la oferta que le interese. 4- Regístrese o inicie sesión para completar su perfil. 5- Adjunte su hoja de vida actualizada y haga clic en “Aplicar”.

Tips para aumentar sus posibilidades