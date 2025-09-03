Aplique ahora: Cartama tiene más de 204 oportunidades de empleo en el sector agroindustrial en el país

La compañía Cartama, reconocida por su trayectoria de más de 20 años en la producción sostenible de aguacate Hass, abrió una convocatoria con 204 vacantes laborales en diferentes áreas. La empresa, que se ha consolidado como una de las más importantes del sector agrícola en el país, busca fortalecer sus equipos en áreas clave para garantizar la calidad y el crecimiento de su cadena productiva.
Dicho en las propias palabras de la empresa en su lading de Magneto, Cartama es un grupo de empresas colombianas que controla todo el proceso del aguacate Hass, desde la siembra hasta la exportación, y que este año proyecta superar los 1.400 colaboradores directos. Su filosofía se centra en generar empleo digno en el campo, impulsar la sostenibilidad y contribuir al progreso de las comunidades locales.
La compañía resalta que “nuestro producto no existiría de no ser por nuestra gente”, y por eso sigue cultivando no solo aguacates, sino también oportunidades laborales que garantizan bienestar a cientos de familias y aportan al desarrollo del campo colombiano.
