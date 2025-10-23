Miles de ofertas laborales para asesores comerciales en Cali, Bogotá y Medellín están disponibles en Magneto Empleos

A menudo, el sector comercial es el que puntea en cuanto a la generación de empleo se refiere en Colombia. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, decenas de empresas están buscando asesores comerciales, una de las posiciones más demandadas en el país por su impacto directo en ventas, servicio al cliente y crecimiento empresarial. De acuerdo con la plataforma Magneto Empleos, hay actualmente miles de vacantes activas para este cargo, muchas de ellas con contratación inmediata y abiertas incluso para personas sin experiencia laboral previa. Le puede interesar: Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia

Oportunidades laborales con y sin experiencia

Empresas de los sectores comercial, financiero y de servicios lideran la contratación de asesores comerciales a través de Magneto Empleos. FOTO: GETTY

Las ofertas publicadas en Magneto contienen tanto cargos de nivel inicial como posiciones comerciales especializadas. Entre las vacantes más consultadas se destacan las de asesor comercial externo, asesor de ventas, call center comercial, promotor de marca, ejecutivo comercial y asesor en puntos de venta. El sector de ventas y atención al cliente se mantiene como uno de los más dinámicos en Colombia. De hecho, según datos de la plataforma, una gran parte de las empresas que publican vacantes requieren personal con disponibilidad inmediata, con sueldos que oscilan entre $1.423.500 y $2.500.000, más comisiones e incentivos según resultados. Lea más: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor demanda

Las tres principales ciudades del país —Bogotá, Medellín y Cali— concentran la mayor cantidad de vacantes activas.

En la capital, el crecimiento de comercios, centros de atención y empresas de tecnología ha impulsado la búsqueda de asesores telefónicos y de punto de venta. En Medellín, compañías del sector financiero, telecomunicaciones y retail están ampliando sus equipos de ventas con procesos de selección exprés. Y en Cali, la demanda proviene principalmente de empresas de consumo masivo, servicios y telecomunicaciones.

Empresas que están contratando

Entre las compañías que actualmente tienen vacantes para asesores comerciales a través de Magneto se encuentran firmas de los sectores financiero, telecomunicaciones, retail y servicios. Algunas de ellas ofrecen beneficios adicionales como bonificaciones por cumplimiento, capacitación constante y oportunidades de ascenso interno. Además, muchas vacantes están disponibles para personas sin experiencia, lo que las convierte en una excelente puerta de entrada al mundo laboral formal. Conozca también: TuBoleta busca profesionales en Bogotá para fortalecer sus áreas administrativas y de mercadeo, ¿cómo aplicar?

Ofertas de empleo más destacadas para asesores comerciales

Asesor Comercial en Intelcia

Salario: 1.494.675. Responsabilidades: - Realizar llamadas salientes para promover productos financieros. - Asesorar a los clientes sobre servicios FINTECH. - Lograr los objetivos de ventas definidos por la empresa. - Registrar información relevante de los clientes en el sistema. - Mantener una comunicación clara y efectiva con los clientes. Requerimientos: - Ser bachiller. - Tener al menos 6 meses de experiencia en ventas por call center. - Demostrar actitud proactiva y orientada a resultados. - Habilidad para comunicarse efectivamente por teléfono. - Capacidad para trabajar en un entorno dinámico. Aplique aquí.

Asesor Comercial - Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira y Bucaramanga

Salario: 1.423.000. Responsabilidades: - Colocar tarjetas de crédito seguros y créditos en puntos de venta del sector de telecomunicaciones. - Atender y asesorar a los clientes de manera personalizada. - Establecer relaciones productivas con los clientes para asegurar ventas exitosas. - Cumplir con las metas y objetivos de ventas establecidos. - Aplicar técnicas de ventas efectivas para cerrar negocios. Requerimientos: - Bachiller técnico laboral tecnólogo o profesional en Administración de Empresas Economía o carreras afines (no indispensable). - Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos financieros. - Habilidades en atención al cliente y manejo comercial. - Orientación al logro y cumplimiento de metas. Postúlese acá.

Asesor comercial - Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar y ampliar la base de clientes en sectores económicos. - Realizar prospección visitas comerciales y presentaciones de portafolio. - Identificar necesidades del cliente y ofrecer soluciones personalizadas. - Atender asesorar y fidelizar a los clientes actuales. - Cumplir con indicadores de gestión y metas comerciales. - Participar en estrategias de mercado y campañas comerciales. - Realizar seguimiento postventa para garantizar satisfacción del cliente. - Apoyar en la elaboración de cotizaciones y propuestas de licitación. - Buscar activamente procesos de licitaciones. - Presentar observaciones y cerrar licitaciones. - Gestionar y finalizar pólizas. - Mantener actualizada la base de datos comercial. - Manejar el portal SECOP I y SECOP II y otras plataformas públicas. - Utilizar herramientas ofimáticas como Excel Word y PowerPoint. Requerimientos: - Educación mínima de Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas. - Experiencia comprobada en ventas y gestión comercial. - Conocimiento en manejo de portales SECOP I y SECOP II. - Manejo de herramientas ofimáticas (Excel Word PowerPoint). - Habilidades destacadas en negociación y comunicación. - Capacidad de identificar y satisfacer necesidades del cliente. Envíe la hoja de vida.

Asesor comercial en Cali

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: Brindar asesoría especializada, guiando a nuestros clientes en su elección de productos y actuando como consultora para satisfacer sus necesidades. Manejar operaciones en caja y realizarás actividades que contribuyan a mantener la fluidez en el punto de venta. Requisitos: - Nivel de estudios requerido es ser bachiller. - Contar con 3 meses de experiencia. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?