Emtelco abre más de 1.300 ofertas laborales en Colombia; estas son las áreas más demandadas

La empresa de servicios BPO busca talento, especialmente en el Valle de Aburrá y Bogotá. Más de 800 vacantes requieren incorporación inmediata.

  • Emtelco busca talento en todo el país con más de 1.300 ofertas laborales en sectores de call center, BPO y servicio al cliente. FOTO: GETTY
  • Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 32 minutos
Emtelco, una de las principales empresas del sector de BPO, CX y contact center en Colombia, abrió 1.300 nuevas ofertas laborales para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las vacantes disponibles abarcan áreas como call center, telemercadeo, servicio al cliente, ventas, software, informática, telecomunicaciones, administración y oficina. De este total, más de 500 cargos ofrecen modalidad híbrida, mientras que alrededor de 800 requieren incorporación inmediata.

Le puede interesar: Bimbo Colombia busca talento para distintas áreas; conozca las vacantes activas

Ciudades con más ofertas de empleo

Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY
Las ofertas laborales de Emtelco están principalmente concentradas en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá, aunque también existen oportunidades en otras regiones del país.

Estas vacantes se suman a la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia en el mercado laboral colombiano, generando empleos formales y flexibles que se adaptan a las nuevas dinámicas del trabajo.

¿Por qué trabajar en Emtelco?

Desde su creación, Emtelco ha buscado transformar la experiencia de servicio a través de la innovación y la cercanía con las personas. “En Emtelco hemos ido más allá de ofrecer soluciones de CX & BPO; nos hemos dedicado a transformar vidas a través de experiencias excepcionales que impactan la lealtad de los usuarios”, señala la empresa.

Además, destacan que cada colaborador juega un papel clave en su cultura organizacional: “Cada colaborador es protagonista de esta historia. Aquí, tu talento tiene el poder de convertir cada interacción en una experiencia inolvidable”, agrega la compañía.

Lea más: Trabajo para docentes con y sin experiencia: así pueden aplicar a más de 800 vacantes en el país

Ofertas laborales más destacadas de Emtelco

Conoce las ofertas de empleo

Gerente de Diseño de Experiencia - Bogotá

Salario: $14.343.984.

Responsabilidades:

- Coordinar el equipo de diseño y experiencia de usuario.

- Diseñar soluciones atractivas y útiles para clientes.

- Estudiar y entender necesidades de los usuarios.

- Generar conocimiento para cocrear mejores experiencias.

- Aplicar innovación rutinaria y disrupción en operaciones.

Requerimientos:

- Especialización en áreas como Innovación o Alta Gerencia.

- Seis años de experiencia en diseño de experiencia del cliente en empresas con más de 500 empleados.

- Conocimiento en diseño de CX y administración de operaciones de servicio.

- Experiencia en sector de contact center o BPO.

Aplique aquí.

Asesor de Servicio Canal Digital - Medellín

Salario: $1.423.500.

Responsabilidades:

- Resolver consultas, gestionar novedades y realizar venta cruzada de nuestros servicios complementarios.

Requisitos:

- Experiencia de seis meses.

- Contar con habilidades como gestión de WhatsApp, técnicas de venta.

- Comunicación efectiva.

- Empatía.

Postúlese acá.

Asesor de Ventas y Servicios - Barbosa, Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella

Salario: 1.423.500 a 2.000.000.

Responsabilidades:

- Gestionar las necesidades de los usuarios siguiendo los procesos estándar.

- Ofrecer resolución de conflictos a los diferentes usuarios.

- Realizar ventas cruzadas (5 ventas por mes)

- Contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos del cliente.

Requerimientos:

- Residir en Medellín o sus alrededores.

Envíe la hoja de vida.

Líder de Formación Comercial en Contact Center - Medellín

Salario: $3.470.553 a 3.822.322.

Responsabilidades:

- Profesional graduado o estudiante que haya cursado y aprobado por lo menos séptimo semestre en adelante en cualquier carrera, preferiblemente de áreas administrativas, licenciaturas o profesiones de ciencias humanas.

- Mínimo un año de experiencia certificable liderando procesos de formación, capacitación, andragogía y manejo de grupos con objetivos pedagógicos y comerciales en el sector de Contact Center o afines.

- Disponibilidad para laborar inicialmente de manera 100% presencial en Medellín, sede Olaya.

Condiciones laborales:

- Salario mensual competitivo: $3.470.553 – nomina plana.

- Variable mensual por cumplimiento de indicadores de $351,769

Prestaciones Sociales.

- Horario: de Lunes a Jueves de 7:30 a. m. a 5:45 p. m. y viernes de 7:00 a. m a 2:00 p. m.

- Contrato: Indefinido – Firma directa.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de Emtelco?

Quienes estén interesados en aplicar a estas ofertas laborales de Emtelco en Colombia pueden hacerlo directamente a través de la plataforma Magneto Empleos, una de las principales plataformas de reclutamiento del país.

La compañía invita a personas apasionadas por el servicio y la atención al cliente a formar parte de su equipo en crecimiento.

Conozca también: Brinsa busca personal en Medellín y Cajicá; ofrecen grandes beneficios con contrato indefinido

Utilidad para la vida