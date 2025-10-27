Cerca de 200.000 ofertas laborales disponibles en Magneto Empleos para iniciar la semana

Bogotá lidera la oferta laboral

La capital del país continúa siendo el epicentro del empleo formal. Bogotá agrupa cerca de 120.000 ofertas, seguida por Medellín con 26.000, Cali con 12.000 y Barranquilla con 11.000. Estas cuatro ciudades concentran más del 80 % de las vacantes disponibles. Las oportunidades van desde cargos operativos y comerciales hasta posiciones profesionales y de liderazgo, lo que permite tanto a jóvenes recién egresados como a trabajadores experimentados encontrar opciones acordes con su perfil. Lea más: Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar?

Ofertas destacadas

Asesor Líder Zona Norte - Sistemas de Bombeo y Contra Incendios - Barranquilla, Cartagena y Santa Marta

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar las ventas en el sector norte del país. - Comercializar proyectos y mantenimiento de sistemas contra incendios. - Gestionar el suministro de sistemas de bombeo y plantas eléctricas. - Manejar informes de ventas. - Enviar campañas de publicidad. - Realizar visitas presenciales a clientes. - Dar seguimiento a ofertas presentadas. - Cerrar ventas con clientes potenciales. Requerimientos: - Título tecnico, tecnólogo o profesional en ingeniería, administración o afines. - Experiencia mínima de 3 años en ventas de sistemas de bombeo o contra incendios. - Habilidades demostradas en liderazgo. - Capacidad para manejar múltiples tareas y prioridades. - Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. - Disponibilidad para viajar dentro del país. Aplique aquí.

Operador supernumerario - Medellín, Bogotá y Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Trabajar en equipo, obtener resultados sobresalientes y así contribuir para generar buenas experiencias a clientes, entonces esta es tu oportunidad. Requisitos: - Formación: Mínimo básica primaria, preferiblemente Bachiller. Contar con licencia de conducción vigente C2. - Conocimiento: En mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de línea amarilla y menores. - Experiencia: Específica de 5 años como operador múltiple, operando minicargador, mini retro, retroexcavadora, volqueta, camión, equipos de línea amarilla y menores (Certificables). Postúlese acá.

Profesor doble idiomas Inglés/Italiano o Inglés/Portugués Remoto - Leticia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali

Salario a convenir. Responsabilidades: - Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués inglés e italiano. - Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes. - Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales. - Impartir lecciones para diferentes países. Conozca también: Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar? Requerimientos: - Residir en territorio colombiano, con excelente conectividad de internet. - Dominio avanzado del idioma inglés e italiano o inglés y portugués. - Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota. - Profesional o Estudiante de 6 semestres en adelante de cualquier carrera. - Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedaogia. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?