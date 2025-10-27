Cerca de 200.000 ofertas laborales disponibles en Magneto Empleos para iniciar la semana

Si busca empleo en este inicio de semana, la plataforma Magneto Empleos registra casi 200.000 vacantes activas en diferentes regiones del país, una cifra que refleja el repunte en la demanda de talento en sectores clave como ventas, servicio al cliente y logística, de cara a la temporada alta de fin de año.
De acuerdo con los datos más recientes de la plataforma, ventas concentra 89.000 oportunidades, mientras que servicio al cliente suma 75.000 y bodega, logística y transporte reúne 29.000. También hay miles de vacantes en administración, tecnología, salud y mercadeo, lo que amplía el panorama para todo tipo de perfiles.
