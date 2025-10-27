x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Buscando trabajo? Osya tiene más de 30 vacantes activas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Cali

La compañía ofrece oportunidades en distintas ciudades y sectores como administración, publicidad y manufactura. Varias de las vacantes requieren contratación urgente.

  • Osya busca personal en distintas ciudades del país para áreas administrativas, de mercadeo y producción. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 19 minutos
bookmark

La compañía Osya tiene abiertas cerca de 30 oportunidades laborales en diferentes regiones del país, principalmente en Bogotá, Chía, Bucaramanga, Floridablanca y Cali. Las vacantes se concentran en los sectores de Administración y oficina; Mercadeo y publicidad; y Producción, operarios y manufactura.

De acuerdo con la información publicada en Magneto Empleos, la mitad de las ofertas disponibles se encuentran catalogadas como “requeridas con urgencia”, lo que representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Le puede interesar: Miles de ofertas laborales para asesores comerciales en Cali, Bogotá y Medellín están disponibles en Magneto Empleos

Oportunidades en distintas áreas

Las posiciones disponibles en Osya abarcan desde cargos administrativos y de apoyo operativo, hasta roles vinculados con procesos de producción y gestión comercial. En todos los casos, la empresa busca perfiles con compromiso, adaptabilidad y orientación al servicio.

¿Qué es Osya?

Osya es una compañía especializada en servicios integrales de recursos humanos, que ofrece a las organizaciones soluciones personalizadas para la búsqueda, selección y contratación de talento. Su modelo de atención cercana y eficiente le permite conectar de forma ágil a empresas con los candidatos más idóneos, simplificando los procesos de selección sin asumir riesgos laborales.

Lea más: Grandes marcas anunciaron convocatorias para fin de año: Rifle, Naf Naf, Homecenter y Kalley buscan talento y así puede aplicar

Ofertas laborales ofrecidas por Osya

Asesor de Servicio al Cliente sector renting - Bogotá

Salario: 3.000.000

Responsabilidades:

- Atender y gestionar solicitudes PQRS y requerimientos de clientes relacionados con vehículos en contrato de renting.

- Coordinar con las áreas de operaciones, mantenimiento y aseguradoras para dar solución a novedades o siniestros.

- Realizar seguimiento a mantenimientos, entregas y devoluciones de vehículos, garantizando cumplimiento de tiempos y condiciones acordadas.

- Mantener actualizada la información de clientes y casos en el sistema de gestión de flota.

- Generar reportes de servicio y análisis de satisfacción del cliente.

- Brindar acompañamiento y soporte postventa a usuarios corporativos y ejecutivos de cuenta.

- Participar en la implementación de mejoras continuas orientadas a la experiencia del cliente.

Requerimientos:

- Técnico tecnólogo o profesional en Administración, Servicio al Cliente Logística o áreas afines.

- Mínimo 2 años de experiencia en cargos de servicio al cliente en empresas del sector renting, leasing operativo o automotriz.

- Deseable formación complementaria en servicio al cliente o experiencia de usuario (UX Service).

- Conocimiento en gestión de flotas, mantenimiento vehicular o seguros será valorado.

Aplique aquí.

Líder contable - Bucaramanga

Salario: 5.000.000 a 6.000.000.

Responsabilidades:

- Liderar la contabilidad bajo NIIF garantizando cierres oportunos.

- Consolidar estados financieros del grupo y presentarlos a la alta dirección.

- Asegurar el cumplimiento tributario nacional y territorial.

- Coordinar auditorías externas y atender entes de control.

- Fortalecer controles internos y apoyar la planeación financiera.

- Liderar y desarrollar el equipo contable.

Requerimientos:

- Profesional en Contaduría Pública con especialización.

- 5 años de experiencia en contabilidad, finanzas y tributación.

- Experiencia en consolidación de estados financieros de grupos empresariales.

- Conocimientos avanzados en NIIF, impuestos, nómina masiva y facturación.

- Dominio avanzado de Microsoft Excel.

- Experiencia deseable en empresas de servicios BPO o similares.

- Fuerte liderazgo, ética profesional y visión estratégica.

Postúlese acá.

Ejecutivo Comercial de Calzado - Barranquilla

Salario: 2.650.000 a 5.000.000.

Responsabilidades:

- Impulsar el crecimiento de la compañía en la zona asignada.

- Crear y fidelizar clientes a través de relaciones efectivas.

- Ampliar la cartera de clientes mediante estrategias de ventas efectivas.

- Desarrollar estratégicamente el canal de ventas en la región.

- Gestionar el 90% de las actividades en campo y el 10% de manera administrativa.

Requerimientos:

- Técnico o Tecnólogo en áreas relacionadas como ventas, mercadeo o administrativas.

- Experiencia mínima de 2 años en estrategias de ventas preferiblemente en el sector deportivo.

- Disponibilidad para trabajo de campo y capacidad para cargar material deportivo.

Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos. Solo deben:

1- Ingresar al portal.

2- Crear un perfil y subir la hoja de vida.

3- Buscar “Osya” en el buscador de empresas o darle clic a este enlace.

4- Seleccionar la oferta de interés y postularse directamente.

5- El proceso es gratuito y completamente en línea.

