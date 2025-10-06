Bogotá y Medellín tienen nuevas ofertas de empleo para psicólogos y abogados, ¿cómo aplicar?

Las ciudades de Bogotá y Medellín concentran una parte importante de la oferta laboral en Colombia, y esta semana destacan las oportunidades para psicólogos y abogados, dos de las profesiones con alta demanda en sectores empresariales, educativos y jurídicos. Las vacantes están disponibles a través de Magneto Empleos, una plataforma gratuita que conecta a los candidatos con empresas de todo el país. Le puede interesar: Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

Empleos para psicólogos: bienestar y gestión del talento

Bogotá y Medellín lideran la oferta laboral para psicólogos y abogados, con oportunidades en empresas, colegios y firmas legales. FOTO: GETTY

Las vacantes para psicólogos se enfocan principalmente en recursos humanos, selección de personal, bienestar organizacional y orientación educativa. Las empresas buscan profesionales con habilidades en comunicación, trabajo en equipo y gestión emocional, capaces de acompañar procesos de desarrollo humano y clima laboral. En Bogotá, se destacan las ofertas para psicólogos organizacionales en compañías del sector servicios y salud; mientras que en Medellín hay oportunidades en colegios, fundaciones y empresas de talento humano. Los salarios varían según la experiencia, pero suelen oscilar entre $2.000.000 y $3.500.000 mensuales, con opciones de crecimiento y formación continua. Lea más: ¿Busca iniciar la semana con empleo? Hay más de 141.000 vacantes disponibles en el país

Empleos para abogados: asesoría, cumplimiento y gestión contractual

En el caso de los abogados, las ofertas se concentran en áreas jurídicas corporativas, derecho laboral, contratación pública y privada, y cumplimiento normativo. Las empresas valoran perfiles con dominio de normativas colombianas, capacidad de análisis y experiencia en litigios o asesorías empresariales. En Bogotá, predominan los cargos de abogado junior o asesor legal corporativo, especialmente en entidades financieras y firmas de abogados. En Medellín, hay opciones en el sector industrial y en compañías del área de servicios con vacantes para abogados laborales y de contratos. Conozca también: Convocatoria laboral: más de 100 vacantes de call center híbrido en Bogotá, ¿cómo aplicar?

Ofertas laborales para psicólogos y abogados en Medellín y Bogotá

Psicólogo en Viva1a - Medellin

Salario: $ 1.885.066. Requisitos y condiciones laborales: - Contar con tarjeta profesional vigente, con experiencia mínima de un año en consulta externa, diagnósticos, atención, tratamiento y evaluación de pacientes. - Los candidatos deben estar inscritos en RETHUS adicional debe contar con su el esquema de vacunación. Características: - Cargo: Psicólogo/a Clínico. - Salario: $1.885.066 Basico Prestacional + $200.000 Auxilio De Transporte. - Contrato: obra o labor (incluye prestaciones sociales) los pagos se realizan de manera mensual, los 5 de cada mes. - Horario: 6 horas jornada de la tarde y noche de lunes a viernes y un sábado cada 15 días. Aplique aquí.

Profesional De Atracción - Psicólogo - Temporal

Salario a convenir. Responsabilidades: - Ejecutar los procesos de selección de cargos operativos (obra - Construcción), así como analizar y consolidar los informes de gestión del área, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos, para asegurar la vinculación oportuna del talento de acuerdo a los términos de competencias técnicas. Requisitos: - Profesional en Psicología. - Experiencia de 3 años en selección de personal. Postúlese acá.

Abogado senior inmobiliario - Bogotá

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000. Responsabilidades: - Elaborar escrituras para proyectos inmobiliarios como englobe desenglobe segregaciones y constitución de urbanismo. - Coordinar y registrar escrituras públicas con notarías y entidades responsables. - Gestionar acuerdos de servicio con notarías y oficinas de registro para agilizar trámites. - Recolectar información y radicar permisos de venta de proyectos inmobiliarios. - Radicar permiso de ventas en coordinación con el área financiera. Requerimientos: - Título profesional en Derecho. - Cinco años de experiencia en el sector de la construcción inmobiliario y urbanístico. - Conocimiento en derecho urbanístico y régimen de propiedad horizontal. - Experiencia en normatividad catastral. - Capacidad de análisis jurídico aplicado a proyectos inmobiliarios. Envíe la hoja de vida.

Abogado corporativo - Medellin

Salario a convenir. Requisitos: - Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos. - Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional). - Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos. - Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá. Conozca más detalles acá.

Abogado junior en relaciones laborales - Medellín

Salario: $ 2.300.000. Responsabilidades: - Administrar la gestión integral oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta. - Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral. - Elaborar revisar y formalizar documentos de carácter laboral tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral. - Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente. - Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente. Requerimientos: - Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral. - Mínimo 12 meses de experiencia en el ámbito laboral. - Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral. - Habilidades de gestión documental y análisis de información. - Residencia en Medellín Antioquia. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las ofertas por medio de Magneto Empleos?