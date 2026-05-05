Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero

El gestor farmacéutico Offimédicas respondió a la controversia generada por Daniel Quintero, luego de que este diera a conocer que había girado dinero a la madre de una menor afiliada a Nueva EPS, a quien no le habrían entregado su medicamento. La entidad aseguró que en ningún momento se negó el suministro de la medicina y afirmó que el tratamiento se le ha dado de manera oportuna desde 2024. El caso tomó relevancia luego de que el exalcalde y actual superintendente de Salud lo hiciera público el día de ayer y anunciara que había realizado un giro de 900.000 pesos para cubrir los fármacos que requería la paciente tras un trasplante. En el mensaje que compartió a través de sus redes sociales Daniel Quintero aseguró que “Ofimédicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina”. Ante esto, explicó que decidió intervenir directamente y transferirle directamente a la madre de la menor: “Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)”.

Frente a esto, la entidad defendió su actuación y sostuvo que ha cumplido con la entrega del tratamiento sin interrupciones, en línea con los protocolos establecidos para este tipo de casos a través de un comunicado. “Lamentamos que el señor Superintendente utilice la situación de salud de los pacientes para generar desinformación en plataformas digitales y a su vez afectar el buen nombre de prestadores de servicios de salud, sin contar con la suficiente documentación y soportes del caso en concreto”, señaló el gestor farmacéutico. Y confrontaron la versión de Quintero, asegurando que: “Contrario a lo manifestado por el funcionario referido, no ha existido voluntad de negación en la atención de servicios de salud por parte de OFFIMEDICAS a ninguno de los pacientes inscritos a la NUEVA EPS”.

La advertencia

No obstante, Offimédicas advirtió que la situación se enmarca en un problema estructural del sistema de salud. Según indicó, actualmente gracias a la deuda millonaria que que le debe el sistema de salud, cada vez es más complicado brindar un servicio óptimo. “Desde OFFIMEDICAS S.A hemos garantizado la atención en salud a pesar de la cuantiosa deuda que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud con nuestra compañía, que a la fecha asciende a la suma aproximada de $130.900.000.000 mcte, CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS”, se lee en el comunicado. Señalaron, además, que de esa deuda la Nueva EPS “adeuda un valor aproximado de $54.800.000.000 mcte, CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS”. Y que ellos, siendo los gestores farmacéuticos, “con recursos propios y mediante el acceso a financiamiento en el sistema financiero, hemos asumido la carga de apalancar y sostener la operación ante el incumplimiento en el flujo oportuno de recursos”.