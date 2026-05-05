Offimedicas rechaza haber negado medicamento a menor y responde a señalamientos de Quintero

El gestor farmacéutico Offimédicas respondió a la controversia generada por Daniel Quintero, luego de que este diera a conocer que había girado dinero a la madre de una menor afiliada a Nueva EPS, a quien no le habrían entregado su medicamento. La entidad aseguró que en ningún momento se negó el suministro de la medicina y afirmó que el tratamiento se le ha dado de manera oportuna desde 2024.
El caso tomó relevancia luego de que el exalcalde y actual superintendente de Salud lo hiciera público el día de ayer y anunciara que había realizado un giro de 900.000 pesos para cubrir los fármacos que requería la paciente tras un trasplante.
En el mensaje que compartió a través de sus redes sociales Daniel Quintero aseguró que “Ofimédicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina”. Ante esto, explicó que decidió intervenir directamente y transferirle directamente a la madre de la menor: “Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)”.