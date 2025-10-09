Las “Oh diosas” llegan a Medellín después de dos temporadas en Bogotá

El sábado 11 de octubre, en el Teatro La Enseñanza, se presentará el show Oh Diosas, un formato escénico que mezcla comedia, improvisación, conversación y participación del público. El espectáculo llega a la capital de Antioquia después de dos temporadas con boletería agotada en Bogotá y más de 100 funciones presentadas en el Teatro Nacional de la calle 71.
En escena estarán Chichila Navia, Catalina Guzmán, Aida Bossa, Carolina Cuervo, Viviana Bernal y Diana Vivas, bajo la dirección de Jorge Mario Escobar, actor y clown con amplia trayectoria en teatro y humor. Según sus ellas mismas, Oh Diosas no es una obra de teatro tradicional ni un musical, sino un “show en vivo que cambia cada noche”.
“Es un formato que tiene muchas formas de compactar el show: hacemos impro, jugamos, tenemos retos en vivo, momentos de conversación e interacción con el público. Cada función es distinta porque cambiamos los temas y los juegos”, explicó Catalina Guzmán en una entrevista con EL COLOMBIANO.