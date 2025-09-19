Ojo: delincuentes ya usan Bre-B y llaves virtuales para robar; siga estas claves para no caer

El nuevo sistema para pagos interbancarios Bre-B promete transferencias en segundos y un menor tiempo de espera entre transacciones, pero la masiva inscripción de “llaves” ya está siendo aprovechada por ciberdelincuentes para campañas de phishing vía mensajes SMS y páginas web clonadas, con las que capturan credenciales y vacían cuentas, según alertas del propio Banco de la República y especialistas en seguridad digital.
Bre-B es el modelo de interoperabilidad de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República para que cualquier persona o comercio en Colombia pueda enviar y recibir dinero en segundos entre diferentes entidades financieras y billeteras.