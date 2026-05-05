¡Ojo! Población venezolana en Bello debe hacer este trámite de salud

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Una investigación revela que un grupo de “dinero negro” vinculado a grandes empresas está pagando a influencers para presentar los avances tecnológicos de China como una amenaza.
Las diez mayores fortunas del mundo son estadounidenses y concentran US$2,7 billones, tras sumar US$260.000 millones en abril impulsadas por el repunte de Wall Street.
Entre los beneficiados está alias Calarcá, quien, pese a tener audiencia de imputación, sigue cobijado por las medidas de la política de paz del Gobierno.
Documentos revelaron que durante años se realizaron pagos desde cuentas del Departamento del Tesoro para resolver pleitos que involucraban acusaciones de delitos sexuales.
Al candidato presidencial del Pacto Histórico se le volvió a preguntar de un tema con el que ha guardado silencio, ¿qué dijo esta vez?