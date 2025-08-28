x

Ol Software abre vacantes en tecnología con trabajo remoto y beneficios para sus colaboradores

La compañía colombiana, reconocida por su cultura centrada en las personas, busca talento en desarrollo y operaciones.

  • Ol Software combina innovación y bienestar con vacantes en tecnología disponibles en todo el país. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Ol Software busca fortalecer su equipo con talento senior y funcional en desarrollo y operaciones. La compañía, con propósito de generar progreso mejorando la vida de las personas a través de experiencias digitales de alto impacto, destaca por una cultura que pone a la gente en el centro y por prácticas pensadas para el bienestar y el aprendizaje continuo.

Sus principios de armonía, familia y bienestar, junto con valores como adaptabilidad, respeto y solidaridad, se reflejan en el día a día: teletrabajo con horario fijo flexible, programas de bienestar físico y emocional, espacios de escucha activa, capacitaciones constantes y celebración de logros personales y colectivos, incluyendo a las familias de los colaboradores.

Le puede interesar: Le dan estudio y trabajo: Crystal busca jóvenes de Medellín para formarlos como auxiliares administrativos

Beneficios de trabajar en Ol Software

La empresa ofrece trabajo remoto/teletrabajo, beneficios afectivos, de salud y vida, beneficios de tiempo y convenios con entidades financieras y cooperativas, además de una apuesta sostenida por el aprendizaje continuo y el cuidado de las personas. “

“No se trata solo de cumplir con los objetivos, sino de crecer juntos”, enfatiza María Fernanda Toro, gerente de Recursos Humanos de la compañía.

Conozca también: Empleése: Londoño Gómez tiene oportunidades laborales en Medellín

Vacantes ofertadas

Conoce las ofertas de empleo

Estas son las posiciones activas en Magneto Empleos:

1- Desarrollador Senior Full Stack .Net + React – Postular. (Cali).

2- Consultor Funcional en Open Smartflex – Postular. (Cali).

3- Desarrollador Senior Full Stack Python + Angular – Postular. (Bogotá).

4- Desarrollador Senior Full Stack Java + Angular – Postular. (Cali).

5- Ingeniero DevOps – Postular. (Bogotá).

Nota: no hay requisitos adicionales a los publicados en las vacantes. Puede ingresar a las vacantes para conocer los detalles de cada una y darle en “Aplicar”.

¿Cómo aplicar por medio de Magneto?

Ingresar a Magneto Empleos y crear/actualizar el perfil con la hoja de vida.

2) Abrir cada enlace de vacante, revisar funciones y requisitos.

3) Hacer clic en Postular y completar los pasos solicitados por la plataforma.

4) Hacer seguimiento desde la sección de mis postulaciones para ver estado y mensajes del reclutador. (Las vacantes y el proceso de postulación están centralizados en Magneto).

