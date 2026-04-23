El malestar de Petro por aplauso monumental a directora del Banrepública en Asofondos, ¿qué dijo?

Hay aplausos que suenan a reivindicación y otros que se interpretan como declaraciones de guerra. Lo vivido esta semana en el Congreso Asofondos 2026, en Cartagena, fue lo primero para la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, y lo segundo para el presidente Gustavo Petro.
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Acosta, quien recibió una ovación por parte de empresarios y expertos tras su defensa técnica de la autonomía monetaria del Banrepública, se ha convertido en el centro de una de las fricciones más profundas del Gobierno Petro, al punto de ser calificada públicamente por el mandatario como su “peor error”.
La intervención de Acosta en Asofondos no fue solo un discurso de protocolo; fue una lección sobre la importancia de las instituciones. La codirectora fue enfática al señalar que la meta de inflación en Colombia no puede ser un “deseo” del 5% o 5,5%, sino un compromiso inamovible del 3%, lo cual responde a las recientes decisiones del banco central.
Según explicó, este esquema de inflación objetivo es lo que garantiza la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y permite que los mercados lean a Colombia con seriedad. Para Acosta, la independencia del Emisor existe precisamente para mirar al largo plazo e impedir que cualquier Gobierno intente beneficiarse del presente generando inflación, una política que siempre termina afectando con mayor rigor a los más pobres.