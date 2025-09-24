¿Quién es Berenice Bedoya, la última congresista salpicada por Olmedo López en el trámite de la reforma pensional?

La senadora Berenice Bedoya, del partido Alianza Social Independiente (ASI), aparece ahora en el radar de la Corte Suprema de Justicia tras las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre la supuesta entrega de contratos para asegurar apoyos políticos a la reforma pensional.
Según López, en junio de 2023, por instrucción del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reunió con la senadora Martha Peralta y en ese encuentro también participó Bedoya. Allí, relató, la congresista le habría entregado información sobre proyectos que buscaban financiamiento en los departamentos de Meta y Casanare.
Le puede interesar: ¿Nicaragua por cárcel para Carlos Ramón? Circular roja de Interpol solo tendría efecto si abandona ese país
Para sustentar sus afirmaciones, el exfuncionario habría mostrado a la Fiscalía conversaciones de WhatsApp en las que se detallaban solicitudes de obras en Puerto Concordia y Aguazul.
“Para mí era claro que se trataba de tener satisfechos a los congresistas para que votaran en la comisión”, aseguró López en su testimonio. La Corte busca determinar si, en efecto, la senadora del ASI hizo gestiones de este tipo como contraprestación a su apoyo en el trámite legislativo de la reforma.
Más allá de la controversia judicial, la figura de Bedoya despierta interés por su trayectoria. De Yarumal, Antioquia, es contadora pública de profesión y antes de llegar al Congreso fue gerente de Aguas del Norte Antioqueño y trabajó en la Superintendencia de Servicios Públicos. Su salto a la política nacional se dio en 2022, cuando alcanzó una curul en el Senado por el ASI, colectividad de la que además es presidenta.