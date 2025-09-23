La OMS le responde a Trump: no hay evidencia científica de relación entre el autismo y el paracetamol

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no hay evidencia científica que demuestre la relación entre el consumo de paracetamol (acetaminofén en Colombia) en el embarazo y el autismo. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la polémica que encendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que el medicamento aumentaba el riesgo de padecer este trastorno.

“Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”, aseguró Tarik Jasarevic, vocero de la OMS, en una rueda de prensa realizada este martes en Ginebra.

A pesar de que no se ha probado condición alguna entre ambas, la Organización advirtió que, como cualquier fármaco, este debe ser utilizado con cuidado durante la gestación, siempre bajo la supervisión de un experto de la salud.

Además, la OMS, máxima autoridad mundial en salud, también hizo referencia a la sugerencia que hizo el presidente de modificar el tiempo en que son colocadas las vacunas a los menores de edad: Trump dijo que sería mejor inocularlas en cuatro o cinco etapas, en vez de aplicar varias al mismo tiempo.