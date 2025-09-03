Más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental en el mundo, advierte la OMS

La salud mental se ha consolidado como uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI, y un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este 2 de septiembre de 2025 confirma que más de mil millones de personas viven con trastornos de salud mental, lo que representa un impacto humano, social y económico sin precedentes.
Lea también: Los impactantes datos de salud mental que dejó la pandemia y fueron revelados por la OMS
De acuerdo con la entidad, la ansiedad y la depresión son las afecciones más comunes y afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Estas enfermedades generan millones de años de vida saludable perdidos, se han convertido en la segunda causa de discapacidad prolongada a nivel global y, además, le cuestan a la economía mundial alrededor de un billón de dólares al año, principalmente por la pérdida de productividad.