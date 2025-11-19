Gaseosas, papitas y dulces: la OMS y Unicef alertan por el consumo de alimentos ultraprocesados

La alerta contra los ultraprocesados, aquellos alimentos realizados de manera industrial y con diversos aditivos que son perjudiciales para la salud, sigue creciendo. Este miércoles, la revista especializada The Lancet publicó una serie de tres artículos que evidencian el aumento de estos productos a nivel mundial y cómo su consumo está asociado con la aparición de numerosas enfermedades no transmisibles.

Para estas revisiones, lo que hicieron los 43 expertos que en ella participaron fue analizar y comparar los datos de 36 países. Aunque el incremento en el consumo de ultraprocesados es un fenómeno global, este se ha dado de formas diferentes. Entre 2007 y 2022, en los países de ingresos medio-altos, el aumento fue de casi el 20%, y en los de ingresos medio-bajos fue del 40%. Solo en las regiones con ingresos más altos como Norteamérica, Suroeste de Oceanía y Europa Occidental, se produjo un ligero descenso.

Estas cifras son preocupantes debido a los efectos comprobados científicamente que estos alimentos tienen en la salud. Los ultraprocesados se caracterizan por estar elaborados con aceites, almidones y proteínas que terminan convirtiéndolos en productos de muy bajo valor nutricional, pero atractivos, de buen sabor y de larga duración.

Según una reciente publicación de The Lancet, estos alimentos son uno de los motores clave de la creciente carga global de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Más de 100 estudios analizados para esta investigación mostraron que los altos niveles de consumo de este tipo de comida se asocian con un mayor riesgo de más de una docena de patologías, entre ellas la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares e incluso la depresión.