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Nacional quiere celebrar su cumpleaños 79 con victoria ante Once Caldas: hora y dónde verlo

Atlético Nacional cierra la fase de todos contra todos ante Once Caldas con el liderato asegurado, pero con la obligación de mejorar antes de los playoffs.

  • Imagen de uno de los últimos encuentros entre Nacional y Once Caldas, en la que aparece Edwin Cardona. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Imagen de uno de los últimos encuentros entre Nacional y Once Caldas, en la que aparece Edwin Cardona. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional afrontará este viernes su último partido de la fase de todos contra todos frente a Once Caldas, en un duelo que, aunque ya tiene al equipo antioqueño clasificado y con el primer lugar asegurado, llega con matices de exigencia y responsabilidad.

La reciente derrota 1-0 ante el colero Pereira encendió ciertas alertas en el entorno verdolaga. Más allá de la clasificación anticipada, el equipo sabe que cerrar bien esta etapa es clave para llegar con confianza a los playoffs, donde no hay margen de error en series mata-mata. El partido se disputará a las 6:00 p.m. con transmisión de Win Sports +.

El encuentro no solo tiene relevancia deportiva. Este jueves, Atlético Nacional celebró su aniversario número 79, un motivo adicional para buscar una victoria que sirva como regalo para su hinchada y la institución.

Enfrentar a Once Caldas añade un componente histórico al duelo, que podría servir como impulso anímico antes de una fase definitiva del campeonato.

En la última práctica, el técnico Diego Arias probó una alineación con varias sorpresas:

Kevin Cataño; Christian Uribe, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Matías Lozano; Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Chicho Arango.

Sin embargo, la presencia de Cristian Arango sigue en duda debido a su recuperación de una lesión muscular, lo que podría obligar a ajustes de última hora.

Una de las novedades más destacadas sería el regreso de Nicolás Rodríguez, quien vuelve a estar disponible tras haber sido apartado del grupo por una acusación de supuesto abuso sexual. En contraste, no estará Juan Manuel Rengifo, expulsado en el partido ante Pereira. El jugador recibió solo una fecha de sanción y regresará para el inicio de los playoffs.

Por su parte, Once Caldas también llega clasificado, aunque con un ambiente mixto en su entorno. Parte de la hinchada ha cuestionado la continuidad del técnico Hernán Darío Herrera, pese a que el equipo solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos. En ese tramo acumula cuatro victorias y cinco empates, mostrando cierta regularidad, aunque sin convencer del todo. Además, arrastra una racha de seis partidos sin vencer a Nacional, con cinco triunfos verdes y un empate en ese historial reciente.

Aunque ambos equipos ya aseguraron su presencia en la siguiente fase, el partido tiene un valor que va más allá de la tabla: recuperar sensaciones de buen juego, consolidar confianza y dejar una mejor imagen ante sus aficionados.

Para Nacional, además, es la oportunidad de celebrar su aniversario con una victoria que combine historia, presente y aspiraciones de título.

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