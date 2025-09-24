No se repitió el sueño de 2004 en Manizales: Once Caldas de Dayro Moreno se quedó en cuartos de la Sudamericana

Cuando James Aguirre, arquero del Once Caldas, iba a patear el sexto penalti de la tanda contra Independiente del Valle, que definía al semifinalista de la Copa Sudamericana, casi todos los aficionados que estaban en el estadio Palogrande de Manizales se cubrieron los ojos. Muchos anhelaban traer al presente el recuerdo de la noche del 30 de junio de 2004, cuando vencieron, desde el manchón blanco, a Boca Juniors de Argentina y ganaron la Copa Libertadores. Esa tanda fue en el arco sur del Palogrande. Aquella vez Dayro Moreno, el capitán del equipo –que hace 21 años estuvo en la gesta continental–, eligió que patearan en el mismo lugar.

Sin embargo, el desenlace fue diferente. Los hinchas que soñaban con que su equipo escribiera una nueva página dorada en la historia del fútbol de Suramérica, abrieron los ojos cuando, en lugar del grito de gol, un silencio paralizante se apoderó de las tribunas del escenario deportivo. Aguirre falló. Quiso patear con fuerza para asegurar el gol, pero el césped húmedo le jugó en contra: la pelota terminó lejos del arco. Al ver el fallo, Hernán Darío Herrera se tomó la cabeza. Lo mismo hicieron los futbolistas del plantel de Manizales que estaban en el centro del campo, esperando que terminara la tanda, así como aquellos que, desde el banquillo, miraban la definición.

Layan Loor, un joven defensor ecuatoriano de 24 años, asumió la responsabilidad de patear el penalti definitivo para Independiente del Valle. Anotó. El cuadro que juega como local en el estadio Banco Guayaquil de Quito se quedó con el cupo a la semifinal de la Sudamericana. Por eso la euforia de sus futbolistas. Esa fue la razón por la cual todos corrieron a la cancha para abrazar a Loor, al arquero Guido Villar, a cada un de los hombres que hicieron posible “la remontada”.

¿Hubo mal planteamiento por parte de “El Arriero” Herrera?

Entre tanto, los futbolistas del elenco caldense terminaron cabizbajos, aburridos. Hernán Darío Herrera mostró un gesto de frustración. Dayro Moreno, por su parte, se quedó un momento en el suelo. La hinchada, que alentó durante todo el partido, quedó en silencio, pensativa.

El sueño de ganar la Sudamericana se acabó. Dayro, quien es gran candidato a ser goleador de esta edición de “La Otra Mitad de la Gloria” por sus 10 anotaciones, vio cómo a los 40 años se le esfumó la posibilidad de convertir al Once Caldas en el primer equipo colombiano en ganar los dos torneos internacionales de clubes de Conmebol. Además, estaba dolido porque la serie se les fue por una mala noche. El pasado 17 de septiembre, los caldenses consiguieron una victoria 0-2 en Ecuador que, se pensó, daría para ganar la serie. Sin embargo, el miércoles, en el tiempo reglamentario, perdieron 0-2 gracias al doblete de Michael De Hoyos.