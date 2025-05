Jugador del Once Caldas no pudo viajar a Brasil para el duelo de Sudamericana por una demanda de alimentos

Su ausencia en el partido clave del cuadro manizaleño no se debe a una lesión ni a una sanción disciplinaria, pues inicialmente su club informó a través de un comunicado que el bogotano no viajaría a Brasil por “una situación personal”.

Se trata de Jerson Malagón , defensa central bogotano de 31 años que es pieza fundamental en el equipo dirigido por el “El Arriero”, pues en la Liga BetPlay ha estado en 16 de 20 partidos y en el certamen continental ha jugado los 90 minutos de los 6 encuentros que ha disputado el Once Caldas.

Este jueves Once Caldas se juega uno de los partidos más importantes del año, pues se disputa la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y define ante Fluminense el primer lugar de su grupo.

Sin embargo, se supo tiempo después que el impedimento para el viaje se dio por una demanda de alimentos que tiene el jugador en su contra, así lo dio a conocer el periodista Cesar Augusto Londoño a través de su cuenta de X.

“Jerson Malagón no pudo viajar a Brasil con Once Caldas por una demanda de alimentos. No lo dejaron salir del país. Pierde el Blanco un defensor importante para enfrentar a Fluminense”, posteó Londoño en sus redes sociales.