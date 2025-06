Nacional y Once Caldas cierran el semestre con más presión que puntos: ¿a qué hora y dónde verlo?

Este jueves, desde las 6:05 p. m. y con transmisión de Win Sports +, Atlético Nacional afrontará su último compromiso en la Liga Betplay-1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, un duelo sin consecuencias para la tabla pero cargado de significados, tensiones y exigencias. Ambos equipos llegan eliminados, pero con una presión silenciosa —y a veces ensordecedora— que emana desde las tribunas, donde las hinchadas reclaman más que un cierre decoroso: quieren señales de cambio, esperanza y dignidad.

La intención del cuerpo técnico es clara: ir a Manizales con la frente en alto y romper una racha adversa. Nacional no vence a Once Caldas en el Palogrande desde el 11 de mayo de 2022, cuando, curiosamente, bajo la dirección técnica de Hernán Darío “El Arriero” Herrera —hoy entrenador del Once Caldas—, se impuso 1-2 con goles de Daniel Mantilla y Álvaro Angulo. Desde entonces, en tres visitas al blanco blanco, los verdolagas suman dos derrotas y un empate. El más reciente duelo entre ambos fue el 1 de junio, en el inicio de los cuadrangulares semifinales, y terminó con un 0-0 en el Atanasio Girardot.

El presente de ambos clubes está marcado por la desilusión y la incertidumbre. En el caso de Nacional, el nombre de Javier Gandolfi divide opiniones. Aunque su continuidad ha estado en tela de juicio y se ha dicho que no existía unanimidad en la Junta Directiva sobre su permanencia, este diario pudo confirmar que, antes del viaje a Manizales, los directivos le ratificaron al argentino su respaldo con la intención de que cumpla su contrato.

No obstante, ese respaldo tiene condiciones: mejorar el rendimiento futbolístico y reconectar al equipo con su gente. La única forma en que Gandolfi no continuaría sería que él mismo diera un paso al costado, aunque su permanencia sigue siendo objeto de debate entre una hinchada que no ha escatimado en críticas y que exige un proyecto serio, competitivo y con identidad.