Se les cruzaron los vientos: esta es la insólita razón por la que el partido Once Caldas vs. Pasto por Copa se aplazó

Aterrizar en el aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí, municipio ubicado nariñense ubicado a 27 kilómetros de Pasto, donde queda la terminal aérea de ese departamento del Suroccidente del país, es una odisea. Pilotos experimentados han grabado el descenso hacia la pista delgada, que queda en la punta de una montaña, y lo comparten en sus redes sociales como una hazaña. No solo es por la precisión que se debe tener al aterrizar en una pista corta. También debido a que, por la altitud, el rendimiento de los aviones falla y el aeropuerto queda en un punto que tiene vientos cruzados, por lo que hay que entrar con velocidad, como cuando se aterriza en Cúcuta.

Esas condiciones difíciles en el descenso del avión que llevaba al Once Caldas de Hernán Darío Herrera desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hasta la capital de Nariño para disputar, el miércoles, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Betplay contra el Deportivo Pasto.

¿Por qué fue aplazado el partido Once Caldas vs Pasto y cuándo se jugará?

El equipo de Manizales no pudo aterrizar a tiempo el martes en Chachagüí por las condiciones climáticas. Por eso, fue necesario que dieran una vuelta en el avión donde iban hacia Pasto y que el partido, en el que buscarán seguir avanzando en un torneo donde les ha ido bien, fuera postergado para este jueves 28 de agosto a las 7:30 p.m.

En el duelo de ida de los play-off a los cuartos de final, que se disputó el 30 de julio en Manizales, los caldenses vencieron 6-0 a Patriotas de Boyacá en el estadio Palogrande, su gran fortín. Entre tanto, los boyacenses se impusieron 1-0 en el duelo de vuelta, que se disputó el 22 de agosto pasado. Ahora, los dirigidos por el antioqueño Hernán Darío Herrera, único equipo colombiano que aún se mantiene en competencia en torneos internacionales –jugarán cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador–, buscarán demostrar, una vez más, que son un elenco sólido que puede luchar por títulos en el rentado local.

“El Blanco, Blanco”, además, busca resarcirse con sus aficionados en torneos colombianos. Los de Manizales se ubican en la última casilla de la Liga Betplay con tres puntos. Sin embargo, tienen un partido menos que sus rivales. Por el momento solo han jugado siete. El juego de la tercera fecha, contra Atlético Bucaramanga, está pospuesto debido a que, por la fecha para la que estaba programado, ambos elencos tuvieron competencia International.