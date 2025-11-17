Consejo de Seguridad de la ONU aprueba despliegue de fuerza internacional en la Franja de Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza de Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino.
Hubo 13 votos a favor del texto, que Washington calificó después de la votación como “histórico y constructivo”, con abstenciones de Rusia y China y sin vetos.
El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que “la resolución de hoy representa otro paso significativo que permitirá a Gaza prosperar y un ambiente que dejará a Israel vivir en seguridad”.