ONU condena muerte de siete menores en bombardeo en Guaviare y exige frenar reclutamiento forzado

La Organización de Naciones Unidas levantó la voz este fin de semana tras confirmarse que siete menores de edad, entre los 13 y 17 años, murieron en el bombardeo de las Fuerzas Militares ocurrido el 10 de noviembre en zona rural del Guaviare.
Desde su oficina para los derechos humanos en Colombia, el organismo lamentó el hecho y condenó que grupos armados ilegales estén utilizando niños y niñas como escudos humanos en medio del conflicto.
“Con profunda preocupación recibimos la confirmación de la Defensoría y Medicina Legal del fallecimiento de 3 niños y 4 niñas (...) Los 7 niños fallecidos son víctimas de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal”, señaló la ONU.
Entérese más: A pesar de ser una violación al DIH y los DD. HH., Petro justificó la muerte de 7 menores en bombardeo