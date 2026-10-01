ONU defendió a JEP tras recorte presupuestal, pero congresista cuestiona convenios por $180.000 millones entre la Jurisdicción de Paz y el PNUD

Mientras el Congreso avanza con un recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para 2027, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió garantizar los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para que “puedan continuar con sus funciones”.
El pronunciamiento, hecho el lunes 28 de septiembre, llegó en medio del debate sobre el futuro financiero de los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz. Türk destacó las medidas restaurativas que se desarrollan en Colombia y puso como ejemplo el trabajo conjunto de antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública en Pitalito, Huila, en labores relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas: “Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó Türk, al referirse a la necesidad de garantizar recursos para estos mecanismos.
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Pero el llamado de Naciones Unidas abrió, a su vez, otro frente de discusión en el Congreso. La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó el pronunciamiento y planteó que la ONU debió informar sobre la relación contractual que existe entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).