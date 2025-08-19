Fracasan en Ginebra las negociaciones de la Onu para un tratado contra la contaminación por plásticos

Las esperanzas de concretar un tratado global que ponga fin a la contaminación por plásticos volvieron a frustrarse en Ginebra, pues tras nueve días de intensas conversaciones y una sesión final que se prolongó más de quince horas, los delegados de 175 países concluyeron sin acuerdo la quinta ronda de negociaciones del Comité Intergubernamental de la Onu (INC-5.2).
Durante la plenaria de clausura, celebrada el 15 de agosto, la mayoría de países rechazó el borrador presentado por el presidente de las negociaciones, el diplomático ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, al considerarlo insuficiente por no reflejar el alcance del mandato original de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), es decir, abordar todo el ciclo de vida de los plásticos.
“Nos entristece profundamente informar que no tendremos un tratado para acabar con la contaminación por plásticos aquí en Ginebra”, reconoció Andreas Bjelland Eriksen, ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, en nombre de la Coalición de Gran Ambición.