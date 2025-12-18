Por qué la ONU investiga el cometa interestelar 3I/ATLAS

Que el Sistema Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) de la ONU esté siguiendo de cerca al cometa 3I/ATLAS no significa que la Tierra esté en peligro inminente. Significa, más bien, que la comunidad científica global está aprovechando una oportunidad poco frecuente para poner a prueba —en condiciones reales— sus sistemas de observación, cálculo y cooperación frente a objetos que atraviesan el Sistema Solar desde fuera. Lea también: El cometa 3I/ATLAS y el mito de sus “señales” extraterrestres El interés se intensifica porque el 3I/ATLAS es un cometa de origen interestelar: no nació alrededor del Sol, sino que proviene de otro sistema estelar. Es apenas el tercero de este tipo identificado hasta ahora, después de 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Por eso, su paso cercano a la Tierra, previsto para este 19 de diciembre, activó una campaña internacional de seguimiento coordinada por la Nasa y respaldada por más de 80 observatorios en todo el mundo. Aunque el cometa pasará a una distancia segura —unos 270 millones de kilómetros—, la IAWN considera este evento una oportunidad estratégica. El objetivo principal es afinar las metodologías con las que se detectan, miden y proyectan las trayectorias de cuerpos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO (Near-Earth Objects). En palabras de los científicos involucrados, se trata de fortalecer la capacidad de anticipación frente a futuros encuentros cósmicos.

Uno de los aspectos más relevantes del seguimiento al 3I/ATLAS es que permitirá ensayar una nueva técnica de astrometría —diseñada específicamente para este cometa—, una disciplina que mide con precisión la posición y el movimiento de los cuerpos celestes, y que es fundamental para calcular trayectorias futuras. Esto es clave tanto para la defensa planetaria como para la planificación de misiones espaciales hacia asteroides y cometas, como ocurrió con Bennu. El desafío no es menor. Aunque el 3I/ATLAS se comporta como un cometa típico —con presencia de agua y dióxido de carbono—, su observación presenta dificultades técnicas, ya que a medida que se acerca al Sol, su temperatura aumenta y su coma, la nube de gas y polvo que lo rodea, puede expandirse y alterar la percepción de su tamaño y brillo. Entérese de más: El cometa 3I/ATLAS, confundido con nave extraterrestre, deslumbra con un brillo verde nunca visto Además, se trata de la primera vez que la red de la IAWN rastrea de manera sistemática un objeto interestelar desde que inició sus programas de campaña en 2017. Esto implica coordinar datos provenientes tanto de grandes observatorios como de astrónomos aficionados, integrando observaciones hechas desde distintos puntos del planeta. Debido a estas complejidades, la IAWN ha anticipado que los resultados del seguimiento del 3I/ATLAS no se publicarán de inmediato, pues los datos recolectados serán analizados con cautela.

Preguntas frecuentes y respuestas de la Nasa

¿Se puede ver el cometa desde tierra? “Sí, pero con limitaciones. Tras pasar detrás del Sol en octubre de 2025, el cometa 3I/ATLAS volvió a ser observable desde la Tierra y las observaciones astrométricas se reanudaron el 31 de ese mes. Su punto de mayor cercanía se produce el 19 de diciembre, cuando pasará a unos 270 millones de kilómetros del planeta. El cometa puede observarse antes del amanecer, preferiblemente con un telescopio pequeño o con prismáticos de buena apertura, siempre desde lugares con baja contaminación lumínica. No será visible a simple vista y su brillo seguirá siendo tenue, pero permanecerá observable durante los próximos meses, al menos hasta la primavera boreal de 2026”.