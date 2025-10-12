Un año de la Operación Perseo en El Plateado, Cauca: sigue bajo fuego y terror

Hace exactamente un año, el 12 de octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro hacía un estruendoso anuncio: “Por orden del presidente de la República y después de más de 5 años de dominio sobre el Plateado del EMC, que convirtió la región en una bolsa internacional de la cocaína, entra el Ejército de la Patria, de Bolívar, Nariño y Santander al plateado (sic). Hoy El Plateado es Colombia”, dijo el mandatario en la red social X el 12 de octubre de 2024. Finalizó con una promesa: “A todos los campesinos del cañón del Micay, se les entregará, después de la acción militar, el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado”.

Pasado un año, ¿qué ha sucedido en ese territorio azotado por el conflicto armado? ¿Realmente hay resultados para celebrar? La respuesta a que el balance es negativo, con matices. Pero para exfuncionarios como el exministro de Defensa, Iván Velásquez, la mirada sobre la Operación Perseo es positiva.



Este domingo, el ahora embajador de Colombia ante la Santa Sede, dijo: “Hace un año, con el Ejército a la cabeza, ingresó la Fuerza Pública al casco urbano de El Plateado (Argelia, Cauca), un territorio que hacía más de una década se hallaba en poder de grupos armados ilegales. Fue una demostración del profesionalismo, la preparación y el respeto a los derechos humanos de las Fuerzas Militares”.



“Gratitud y felicitaciones a quienes hicieron posible esta importante victoria militar, que tiene que consolidarse como una victoria social, profundizando la transformación del territorio”, concluyó.

El alcalde de Argelia, Osman Guaca, dijo en las últimas horas que la población civil ve confianza institucional, pero que “transformar esta región no obedece a una sola estrategia (...) De a poco se va avanzando, insistimos que los anuncios de inversión social empiecen a materializarse”, dijo en Noticias Caracol. El alcalde pidió empezar los proyectos que les prometieron: “No solo el papel (...) eso nos preocupa aunque la voluntad del Gobierno sea buena”. Pero en este año, 86 militares han sido secuestrados por disidencias que instrumentalizan a la población civil.



El Plateado, que es más exactamente un corregimiento del municipio de Argelia, tiene más de 8.000 habitantes, pero su nombre se asocia ahora a las disidencias de las Farc, aunque históricamente han hecho presencia las guerrillas. Desde allí, estos grupos controlan varias de sus operaciones criminales, pues conecta al departamento con el Pacífico, siendo uno de los corredores de droga que alimenta la cadena de producción desde los ‘raspachines’ de hoja de coca, los laboratorios y los enlaces humanos de los carteles.