Operativo militar contra ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja 19 muertos tras orden de Petro

Al menos 19 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviare, ordenada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada por las Fuerzas Militares en las últimas horas.
De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, los combates continúan en la región, donde las tropas mantienen el control tras un bombardeo contra un campamento del frente liderado por alias Iván Mordisco. En el operativo fue capturado un presunto disidente y hallado abundante material de guerra, entre ellos más de 20 fusiles, uniformes y equipos de intendencia.