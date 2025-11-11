Operativo militar contra ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja 19 muertos tras orden de Petro

Al menos 19 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviare, ordenada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada por las Fuerzas Militares en las últimas horas. De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, los combates continúan en la región, donde las tropas mantienen el control tras un bombardeo contra un campamento del frente liderado por alias Iván Mordisco. En el operativo fue capturado un presunto disidente y hallado abundante material de guerra, entre ellos más de 20 fusiles, uniformes y equipos de intendencia.

Las autoridades aún no confirman la identidad de los muertos ni del capturado, pero fuentes castrenses indicaron que la estructura atacada haría parte del anillo de seguridad más cercano a ‘Mordisco’, uno de los jefes disidentes más buscados del país. En contexto: Petro ordena bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, mientras la paz total va a la deriva La operación se desarrolla en medio del deterioro de la llamada “paz total”, luego de varios rompimientos del cese al fuego con este grupo y recientes ataques contra la población civil en el suroriente colombiano. Mientras tanto, el Ejército mantiene presencia en la zona para evitar la huida de otros subversivos y consolidar el control territorial tras la ofensiva.

¿Qué está pasando en Guaviare?