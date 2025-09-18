Fuerza Pública intervino mina ilegal que extraería más de $16.000 millones en oro al mes en Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fuerza Aérea, las autoridades destruyeron una operación minera en la subregión del Nordeste Antioqueño en la que se extraerían más de $16.000 millones en oro al mes. La acción fue informada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien precisó que el operativo fue realizado en jurisdicción del municipio de Amalfi, en las orillas del río Porce. Le puede interesar: Destruyen maquinaria utilizada para minería ilegal en el Bajo Cauca; sería del Clan del Golfo A través de un breve pronunciamiento, el funcionario aseveró que dicha operación minera presuntamente estaría al servicio de estructuras criminales asociadas a las disidencias del Frente 36 de las Farc.

“En Amalfi, Antioquia, nuestra Policía, en coordinación con la Fuerza Aérea, realizó una operación contundente contra la explotación ilícita de yacimientos mineros que financiaba estructuras criminales al mando de alias Chejo”, expresó el ministro. Sánchez señaló además que durante la operación la Fuerza Pública destruyó e inutilizó 14 retroexcavadores, una draga y nueve motores industriales que estaban avaluados en $6.292 millones. Siga leyendo: Desalojo en Antioquia: cuatro policías heridos en enfrentamientos con manifestantes en Segovia La mina, agregó, no tenía título minero inscrito, ni licencia ambiental.

“Con este resultado reducimos la afectación al afluente Porce, mitigando vertimientos de mercurio, cianuro y combustibles usados en la amalgamación del oro. Proteger el agua es proteger la vida y a las comunidades”, dijo el ministro. De acuerdo con los cálculos de las autoridades, la mina intervenida tenía capacidad para extraer por lo menos 37 kilos de oro cada mes, lo que equivaldría a ingresos hasta por $16.280 millones, que presuntamente estarían siendo usados para financiar actividades ilegales.