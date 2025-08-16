Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

Si bien en algunos municipios del Suroeste antioqueño está la puja por la formalización del título minero de Quebradona, las estructuras criminales siguen ejerciendo la minería ilegal en las corrientes del río Cauca y tropas de la Cuarta Brigada del Ejército desmantelaron una red que estaba extrayendo material, de forma irregular, de este afluente en tres municipios de esta subregión.
De acuerdo con el Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, en conjunto con el Grupo de Policía Ambiental encontraron cinco unidades que estaban dedicadas a la explotación minera en este afluente en Valparaíso, Caramanta y La Pintada, zonas cercanas a donde se encuentra el conflicto minero.