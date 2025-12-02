En diciembre no paran los operativos de movilidad en Medellín: ya van 252 sancionados y 97 vehículos inmovilizados

La Alcaldía de Medellín informó los resultados del último operativo de movilidad realizado en articulación con el Ejército y la Policía Metropolitana. En el despliegue operativo de control, con motivo del inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron 252 comparendos y ordenaron la inmovilización de 97 automotores. Las sanciones se dieron principalmente por infracciones como maniobras peligrosas, documentación vencida, mal parqueo y otras conductas que comprometen la seguridad vial. Siga leyendo: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada El dispositivo se concentró en varios puntos críticos de alta afluencia y riesgo, entre ellos la doble calzada Las Palmas, el mirador El Cielo, el sector de Altos de Calasanz y el puente de la Calle 4 Sur entre Cristo Rey y El Poblado, donde se mantuvo regulación permanente. En el corredor de Las Palmas, la situación fue especialmente compleja debido al cierre de la autopista Medellín–Bogotá por deslizamientos, lo que obligó a desviar gran parte del flujo vehicular hacia esta vía. Como medida de mitigación, los agentes de tránsito realizaron control continuo y evitaron que los parqueos informales generaran bloqueos adicionales. La presencia regulatoria permitió mantener la movilidad pese al aumento del tráfico propio de esta época del año. Lea también: “¡Te hablo desde la prisión!”: Desmantelaron “call center” de extorsionadores que operaba dentro de Bellavista La Secretaría de Movilidad anunció que durante toda la temporada decembrina se reforzarán los controles, se fortalecerán las acciones de prevención y se insistirá en el llamado a todos los actores viales para que respeten las normas de tránsito, conduzcan con responsabilidad y utilicen los elementos de seguridad obligatorios. También se detalló que con estos operativos, la ciudad busca reducir la siniestralidad y garantizar desplazamientos seguros para residentes y visitantes.