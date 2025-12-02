En diciembre no paran los operativos de movilidad en Medellín: ya van 252 sancionados y 97 vehículos inmovilizados

La Alcaldía de Medellín informó los resultados del último operativo de movilidad realizado en articulación con el Ejército y la Policía Metropolitana.

En el despliegue operativo de control, con motivo del inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron 252 comparendos y ordenaron la inmovilización de 97 automotores.

Las sanciones se dieron principalmente por infracciones como maniobras peligrosas, documentación vencida, mal parqueo y otras conductas que comprometen la seguridad vial.

Siga leyendo: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

El dispositivo se concentró en varios puntos críticos de alta afluencia y riesgo, entre ellos la doble calzada Las Palmas, el mirador El Cielo, el sector de Altos de Calasanz y el puente de la Calle 4 Sur entre Cristo Rey y El Poblado, donde se mantuvo regulación permanente.