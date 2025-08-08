Empleos en tecnología y ventas: Somos Internet abrió más de 60 vacantes en Medellín y Bogotá

La startup colombiana Somos Internet abrió más de 60 oportunidades de empleo en Medellín, su área metropolitana y Bogotá. Las vacantes se concentran en sectores como software, informática y telecomunicaciones; ventas; mantenimiento y reparaciones; y call center, telemercadeo y BPO.
Y es que Somos, con casi cinco años de trayectoria en el país, se ha propuesto revolucionar la forma en que las personas acceden a internet. Su modelo busca que la conexión a la red sea rápida, estable y accesible, convirtiéndose en un servicio básico que impulse la calidad de vida y ayude a disminuir el costo de bienes y servicios esenciales para los hogares.
