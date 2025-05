La Franja y la Ruta: ¿oportunidades o amenazas para Colombia?

Para China, la Franja y la Ruta es una plataforma clave de su estrategia internacional, mediante la cual busca expandir su influencia económica y política global, asegurando rutas comerciales que permitan movilizar productos y recursos estratégicos de manera más eficiente. Desde su creación, la BRI ha generado apoyos entusiastas, pero también críticas y controversias, especialmente debido a preocupaciones sobre endeudamiento excesivo en países vulnerables y posibles dependencias políticas.

Actualmente, más de 150 países han suscrito acuerdos de cooperación bajo la iniciativa, entre ellos casi todos los países de América Latina. El más reciente en adherirse fue Argentina en el 2022, que pese a la llegada del presidente Javier Milei, cercano a Donald Trump y representante de la derecha radical, no se ha retirado del acuerdo. Esto es revelador, pues desmiente en buena medida las especulaciones de que Estados Unidos impondría sanciones severas solo por la adhesión de Colombia a la BRI.

Dicho esto, también es cierto que el acercamiento a China debe manejarse con equilibrio y responsabilidad, evitando involucrarse en áreas delicadas que puedan generar tensiones con Estados Unidos, socio estratégico e histórico de Colombia. De hecho, la reciente declaración oficial del Departamento de Estado, a través del Bureau of Western Hemisphere Affairs, fue contundente: Estados Unidos se opondrá enérgicamente a que instituciones financieras como el BID financien proyectos de empresas estatales chinas en Colombia y otros países de la región vinculados a la Franja y la Ruta. Según el comunicado, estos proyectos representan un riesgo para la seguridad regional y no deben ser subsidiados con recursos provenientes de contribuyentes estadounidenses. Este pronunciamiento confirma que, aunque no haya sanciones automáticas, sí existen líneas rojas claras que no deben cruzarse si se quiere preservar la cooperación estratégica con Washington.