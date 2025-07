Oposición le plantó cara a Petro: así fue su demoledora réplica en el Congreso

La representante Lina María Garrido miró fijamente al presidente Gustavo Petro, al que tenía a solo unos pasos rodeado por su gabinete. Al hacer una réplica del discurso del mandatario durante la instalación del Congreso, Garrido fue vehemente: “Durante las dos horas y media (de su intervención) lo miré a los ojos y espero me mire”, dijo, para luego profesar un duro discurso en el que retrató con creces lo que han sido las flaquezas y yerros de los tres años de mandato del “Gobierno del Cambio”.

Si bien la congresista araucana hace parte de Cambio Radical, durante la instalación del último año de sesiones confesó ante la plenaria que votó por el hoy presidente y que, como una de sus electoras, pero sobre todo como una colombiana más, pedía resultados concretos y menos “palabrería”. “Usted presidente Gustavo Petro traicionó a Colombia. Cuando uno lleva tres años en el poder las obras son las que hablan por uno. Tal vez en el primer año o en el segundo los discursos bonitos todavía calan, pero en el tercero no. Y hoy solo es palabrería, discursos vacíos, sin nada real qué mostrar”, reclamó la representante, una de las encargadas de hacer réplica a las palabras de Petro desde la oposición. Previamente, durante dos horas y media, el jefe de Estado habría pronunciado un extenso discurso en el que enumeró varios de los logros de su gobierno. Eso sí, en medio de cuestionamientos y dudas sobre la veracidad de sus palabras. De hecho, el Presidente fue despedido en medio de gritos de “mentiroso” e inclusive la oposición le cantó el ya célebre “fuera Petro”. En medio de esos abucheos, críticas y reparos frecuentes, el mandatario levantó ampolla al decir, por ejemplo, que el departamento que más crece en materia industrial es Antioquia. “Este presidente le puede decir a Antioquia que le recuperó su industria, cuando se la habían dominado las mafias. También creció el turismo, ya vamos para 7 millones de extranjeros no residentes que nos visitan, año por año, en estos tres años”, manifestó Petro. Fue tal el descontento que se vivió alrededor de lo dicho por el jefe de Estado que la representante Garrido dijo sin ambages que el Congreso ayer olía a azufre. “Yo voté por usted como lo hicieron 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del Pacto de la Picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Le dimos la oportunidad porque durante décadas usted, aquí, haciendo un ejercicio de oposición, nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar. No hay un logro que mostrar”, alegó la congresista. Al advertir sobre la presunta corrupción que rodea al gobierno Petro, la representante hizo referencia a un hecho que no pasó por alto durante la sesión. Previo a la llegada del jefe de Estado, quien arribó en solitario fue la vicepresidenta Francia Márquez, una evidencia de la fractura que persiste entre Petro y quien fuera también su ministra de la Igualdad. En su lugar, el mandatario se desplazó desde la Casa de Nariño al Capitolio escoltado por su ministro del Interior, Armando Benedetti; su jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade; su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), Angie Rodríguez. “Usted se disfrazó de feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia”, le dijo Garrido a Petro, enrostrándole además que tenga en su equipo al ministro Benedetti, señalado por hechos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.

“Usted incumplió a las regiones. Usted defraudó a su electorado. Se vendió como pacifista, pero fracasó su proyecto de paz total porque hoy los grupos armados han aumentado en un 50% su criminalidad, financiados por el narcotráfico, financiados por las más de 300.000 hectáreas de coca sembradas, por las más de 3.000 toneladas de cocaína que se producen. Tiene razón Presidente: este es el gobierno que más ha incautado, porque es el gobierno que más ha permitido que se produzca en la historia del país”, afirmó Garrido. Uno de los momentos más álgidos del discurso que desde la oposición ofreció Garrido fue cuando habló de una ausencia que ayer se sintió con fuerza y congoja: la del senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en un parque del occidente de Bogotá. “Es profundamente doloroso, igualmente bárbaro y cruel. Hace un año en este mismo sitio y en este mismo micrófono el senador Miguel Uribe pronunció la primera réplica. Hoy no puede estar aquí. Hace un mes la criminalidad lo quiso asesinar con dos tiros en su cabeza y un tiro en una pierna. Hoy está en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Eso nunca le pasó a usted, Gustavo Petro, cuando fue oposición”, agregó. Si bien la curul que debía ocupar el senador Uribe fue adornada como homenaje y varios congresistas hicieron frecuentes referencias a su dolorosa situación –de hecho, en algunos momentos se escuchó el “fuerza Miguel”–, no dejó de ser llamativo que durante su largo discurso el presidente Gustavo Petro no hizo mención alguna a su ausencia.

“El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue una advertencia dolorosa de los riesgos que entraña la degradación del debate público. Ese acto violento no fue solo contra una persona, fue contra el ejercicio libre de la política. Fue contra la posibilidad misma del disenso. Y este Congreso reaccionó con unidad, con determinación y con firmeza, porque cuando se atenta contra un colombiano se atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a expresarse con libertad”, dijo a su turno el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador). El congresista también dijo un sentido discurso en el que lanzó varias pullas al jefe de Estado y aseguró que “despreciar al Congreso, periodistas y opositores es autocracia”. Cepeda ratificó que durante la pasada legislatura –en medio de ‘decretazos’ y frecuentes señalamientos del jefe de Estado– los congresistas hicieron las veces de guardianes del orden democrático. “En estos meses, no solo ejercimos nuestras funciones constitucionales: legislar, controlar, debatir, reformar. Tuvimos que levantar la voz, sin estridencia pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa. Es uno de los tres pilares que sostienen la arquitectura republicana. Es el lugar donde todas las voces tienen derecho a existir. Es el escenario de la pluralidad convertida en ley, y no la antesala del pensamiento único”, dijo el congresista. Al destacar la pluralidad que persiste en la política, Cepeda recordó que durante el año legislativo tuvieron que encarar el desafío de proteger la libertad de pensamiento. “Tuvimos que defender la autonomía del Congreso frente a una cultura política que, a veces, confunde el disenso con la traición, el control con la obstrucción, y la crítica con el odio”, agregó, advirtiendo acerca de la polarización creciente. “Por eso esta legislatura ha sido un punto de inflexión. Porque debimos recordarle al país que sin separación de poderes no hay república. Que sin autonomía del Congreso no hay representación. Que sin justicia independiente no hay garantía de derechos. Que sin prensa libre no hay control. Que sin un órgano electoral confiable no hay democracia”, añadió el congresista conservador.

“Este Gobierno no ha logrado la paz total”

El jefe de Estado arribó al Congreso sobre las 4:30 de la tarde. En medio de su discurso, reconoció las flaquezas de su política de paz total. “En medio de grandes dificultades históricas, le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”, sostuvo. De acuerdo con Petro, a partir de la Carta Magna de 1991 el país comenzó a discutir de democracia. En ese contexto, sostuvo que desde entonces fue elegido congresista durante 20 años y sumó experiencia en debates de control político. “Siempre fui oposición”, reivindicó, al tiempo que cuestionó la labor del actual Congreso. “Qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi gobierno. No están el 30% de los senadores presos. Una diferencia sustancial si es que queremos hablar de democracia”, señaló, al hablar de la parapolítica. Además, criticó a quienes se han opuesto a su proyecto de ley para lograr el sometimiento de jefes de bandas criminales. “Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema (...) luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo”, indicó. Sin embargo, eso no importó porque horas después, una vez instaladas las sesiones, su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó la controvertida iniciativa. Por otro lado, el jefe de Estado presentó varias cifras a modo de informe de su tercer año de gobierno. Al reclamar por la desigualdad imperante en Colombia, Petro instó a que haya justicia social “así sean tres años. Algunos quieren que solo sean tres años. O solo cuatro... ya veremos”, sostuvo.