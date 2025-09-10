Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

Si sueña con trabajar en una empresa global que combina innovación, sostenibilidad y propósito, hay buenas noticias: ="https://www.magneto365.com/co/empleos/estudia-un-tecnico-en-administracion-comercial-y-haz-tus-practicas-en-claro-612470?utm_source=elcolombiano-sitio-web&utm_medium=cpa&utm_campaign=iframe-el-colombiano-co&utm_content=empleos-magneto-10-09-2025" target="_blank">Orbia tiene de 40 vacantes en Colombia, enfocadas en áreas como Ingenierías; Construcción e infraestructura; Recursos Humanos; Producción, operarios y manufactura. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades donde se concentran las oportunidades.
Orbia, con presencia en más de 100 países y un equipo de 24.000 empleados, es reconocida por su propósito de “impulsar la vida alrededor del mundo”. Su operación abarca sectores estratégicos como soluciones de polímeros (Vestolit y Alphagary), infraestructura (Wavin), agricultura de precisión (Netafim), conectividad (Dura-Line) y materiales de flúor y energía (Koura). Solo en 2023, la compañía generó ingresos por 8.200 millones de dólares.
“En Orbia valoramos a las personas con mentalidad de crecimiento, que quieran desarrollar su potencial y contribuir a un propósito colectivo. Aquí animamos a nuestro equipo a asumir riesgos calculados, abrazar la diversidad y crecer juntos”, destaca la compañía en su presentación corporativa en la lading de Magneto.
