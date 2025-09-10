Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

Si sueña con trabajar en una empresa global que combina innovación, sostenibilidad y propósito, hay buenas noticias: ="https://www.magneto365.com/co/empleos/estudia-un-tecnico-en-administracion-comercial-y-haz-tus-practicas-en-claro-612470?utm_source=elcolombiano-sitio-web&utm_medium=cpa&utm_campaign=iframe-el-colombiano-co&utm_content=empleos-magneto-10-09-2025" target="_blank">Orbia tiene de 40 vacantes en Colombia, enfocadas en áreas como Ingenierías; Construcción e infraestructura; Recursos Humanos; Producción, operarios y manufactura. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades donde se concentran las oportunidades. Orbia, con presencia en más de 100 países y un equipo de 24.000 empleados, es reconocida por su propósito de “impulsar la vida alrededor del mundo”. Su operación abarca sectores estratégicos como soluciones de polímeros (Vestolit y Alphagary), infraestructura (Wavin), agricultura de precisión (Netafim), conectividad (Dura-Line) y materiales de flúor y energía (Koura). Solo en 2023, la compañía generó ingresos por 8.200 millones de dólares. “En Orbia valoramos a las personas con mentalidad de crecimiento, que quieran desarrollar su potencial y contribuir a un propósito colectivo. Aquí animamos a nuestro equipo a asumir riesgos calculados, abrazar la diversidad y crecer juntos”, destaca la compañía en su presentación corporativa en la lading de Magneto. Le puede interesar: ¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

¿Por qué trabajar en Orbia?

Además de formar parte de un entorno internacional que promueve la innovación y la diversidad, Orbia ofrece un paquete competitivo de compensación y beneficios, además de oportunidades de crecimiento profesional. Es una opción ideal para quienes buscan marcar la diferencia en sectores estratégicos que impactan directamente la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Oportunidades laborales más destacadas en Orbia

Tecnólogo en automatización - Cali, Palmira

Salario a convenir. Responsabilidades: - Implementar y mantener sistemas de automatización en proyectos de riego. - Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar procesos. - Realizar diagnósticos y soluciones a problemas técnicos. - Mantener comunicación constante con el equipo para asegurar la eficiencia de los sistemas. Requerimientos: - Técnico o Tecnólogo en Automatización Mecatrónica o Electricidad. - Conocimientos en el sector del riego y eléctrico. - Licencia de conducir vigente. - Proactividad y dinamismo en el trabajo diario. - Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Envíe la hoja de vida en este enlace.

Médico Asesor Junior en Salud Laboral - Bogotá

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000. Responsabilidades: - Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015. - Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos. - Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios. - Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales. - Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Implementar y hacer seguimiento del SG-SST. - Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa. - Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales. Requerimientos: - Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente. - Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial. - Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció. - Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente. - Conocimiento de la Norma OSHA 1904. - Preferiblemente Especialista en Ergonomía. - Residencia en Bogotá. Postúlese ahora mismo acá.

Encargado de Obra - Medellín

Salario: $ 4.200.000. Responsabilidades: - Supervisar y coordinar las actividades de construcción en el proyecto. - Asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos establecidos. - Gestionar al personal en obra garantizando el rendimiento y la seguridad. - Colaborar con ingenieros y diseñadores para optimizar la ejecución del proyecto. - Realizar informes de progreso y sugerir mejoras en los procesos. Requerimientos: - Mínimo tres años de experiencia como encargado de obras en redes de acueducto y/o alcantarillado. - Residencia en Medellín. - Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles o sin título con matrícula del Copni. - En caso de no poseer título cuatro años de experiencia certificada en construcción de obras de acueducto y/o alcantarillado. Postúlese acá.

Ingeniero Residente de Obra Civil - Medellín

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000. Responsabilidades: - Supervisar y coordinar actividades de construcción en el sitio del proyecto. - Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. - Gestionar la planificación y programación de las actividades diarias. - Coordinar con otros equipos y contratistas para asegurar la correcta ejecución del proyecto. - Realizar informes periódicos sobre el avance del proyecto a la dirección. - Evaluar y mitigar riesgos potenciales durante la ejecución de la obra. Requerimientos: - Título profesional en Ingeniería Civil o Sanitaria. - Mínimo seis años de experiencia como ingeniero residente de obra. - Experiencia específica de tres años en construcción o reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado. - Residencia en Medellín. - Conocimientos sólidos de normativas de construcción. Aplique acá.

Ingeniero BIM Senior - Bogotá

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000. Responsabilidades: - Desarrollar herramientas y plugins personalizados en Revit utilizando C# Dynamo y la Revit API según prioridades. - Entrenar a equipos comerciales técnicos o de mercadeo en diversas regiones. - Gestionar la relación con equipos de cada país para procesar información comercial y de manufactura. - Desarrollar contenido en Revit basado en información recopilada y asegurar su correcto funcionamiento mediante pruebas. - Gestionar el control de versiones de desarrollos asegurando trazabilidad y correcta implementación. Requerimientos: - Título universitario en Arquitectura Ingeniería Civil Mecánica o Sanitaria. - Experiencia mínima de 2 años en programación BIM y desarrollo de plugins para Revit. - Conocimiento en modelación de sistemas MEP Dynamo hidráulica en edificaciones y procesos constructivos. - Conocimiento avanzado en lenguajes de programación C#. - Nivel de Inglés: C1. Postúlese aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes