Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México

La magnate tailandesa Anne Jakrajutatip es acusada de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros de su conglomerado JKN Global Group, con el cual adquirió el concurso de belleza en 2022. Su paradero es desconocido, aunque aseguran que se “esconde” en México.

  Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip y Raúl Rocha, propietarios de Miss Universo. FOTO: Cortesía Miss Universe
    Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip y Raúl Rocha, propietarios de Miss Universo. FOTO: Cortesía Miss Universe
El Colombiano
El Colombiano
hace 18 minutos
bookmark

Los escándalos siguen rodeando a Miss Universo. Este martes se conoció que un tribunal de Tailandia, país que precisamente fue la última sede del certamen, emitió una orden de arresto contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria de la organización.

Lea aquí: Miss Universo: la corona que ya no encaja

La orden, señala la agencia EFE, tiene que ver con un supuesto caso de fraude por casi un millón de dólares. La empresaria, que fue citada a comparecer ante la corte de Bangkok South Kwaeng, no se presentó en el tribunal, por lo que este procedió a pedir su detención.

‘Anne’ es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo (que incluye también Miss USA y Miss Teen USA) en octubre de 2022 por 20 millones de dólares (18,6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

Dos años después, en 2024, su conglomerado le vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen de belleza y a quien vienen señalando durante la última semana de incidir en el triunfo de la representante de su país, Fátima Bosh, pues también es dueño de la franquicia de Miss Universo en México.

Siga leyendo: Jurado que renunció a Miss Universo había denunciado que el concurso estaba “arreglado” para que ganara México

La tailandesa también es acusada de movimientos irregulares en el negocio con Rocha, pues se le acusa de no mantener registros contables “completos, precisos y veraces” sobre el primer trimestre de 2024, cuando vendió las acciones del concurso al empresario mexicano.

El caso por el que Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip será arrestada

La magnate de medios tailandesa de 46 años, renunció a su cargo de directora de JKN en junio, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

La compañía explicó que Jakrajutatip fue acusada de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros del conglomerado en 2023.

Le puede interesar: ¿Quién es Raúl Rocha, el empresario que controla Miss Universo y quedó en la mira tras denuncias de manipulación?

Jakkaphon ha mantenido un bajo perfil en los últimos meses, aunque sigue teniendo una relación cercana con Miss Universo. En noviembre, señala EFE, dejó de ser vista en público, lo que ha alimentado la versión de que salió de ese país.

De hecho, días antes, la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones aseguró que la magnate tailandesa está “escondida” en su país.

“Está escondida. Huyó de Tailandia y, todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por, por nada”, señaló Jones en un entrevista.

Y es que su conglomerado atraviesa una fuerte crisis pues en noviembre de 2023, JKN Global Group pidió al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de su deuda debido a problemas de liquidez.

Hasta el momento, ni la empresaria ni la organización de Miss Universo se han pronunciado sobre la orden de arresto.

Utilidad para la vida